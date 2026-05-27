イモトアヤコ、野菜たっぷりワンプレートの“朝昼ごはん”に反響「赤、黄、緑全部入ってて彩り綺麗」「栄養満点」
【モデルプレス＝2026/05/27】お笑いタレントのイモトアヤコが5月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。彩り豊かな“朝昼ごはん”を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「イッテQ」40歳タレント「赤、黄、緑全部入ってて彩り綺麗」ワンプレートの朝昼ごはん
イモトは「朝昼ごはん」とコメントを添え、手料理の写真を投稿。ひき肉の載ったごはん、ゆで卵、きゅうりの千切り、レタス、刻んだトマトが盛られたワンプレート料理を公開している。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「栄養満点」「赤、黄、緑全部入ってて彩り綺麗」「食べたら元気もりもりになりそう」「ボリュームたっぷりで満足感ありそう」などの声が上がっている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「イッテQ」40歳タレント「赤、黄、緑全部入ってて彩り綺麗」ワンプレートの朝昼ごはん
◆イモトアヤコ、朝昼ごはん披露
イモトは「朝昼ごはん」とコメントを添え、手料理の写真を投稿。ひき肉の載ったごはん、ゆで卵、きゅうりの千切り、レタス、刻んだトマトが盛られたワンプレート料理を公開している。
◆イモトアヤコの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「栄養満点」「赤、黄、緑全部入ってて彩り綺麗」「食べたら元気もりもりになりそう」「ボリュームたっぷりで満足感ありそう」などの声が上がっている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】