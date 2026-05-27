イモトアヤコ、野菜たっぷりワンプレートの“朝昼ごはん”に反響「赤、黄、緑全部入ってて彩り綺麗」「栄養満点」

イモトアヤコ、野菜たっぷりワンプレートの“朝昼ごはん”に反響「赤、黄、緑全部入ってて彩り綺麗」「栄養満点」