令和８年５月２７日１４時３０分 気象庁 発表

【画像】今後の気温、全国の天気

２週間気温予報

北日本の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため平年並か高く、かなり高い日もある見込みです。農作物の管理等に注意するとともに、熱中症対策など健康管理に注意してください。

東・西日本の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、かなり高い日もある見込みです。農作物の管理等に注意するとともに、熱中症となりやすい状態が続きますので健康管理に注意してください。

沖縄・奄美の向こう２週間の気温は、高い日が多いでしょう。各地で真夏日となる見込みです。熱中症となりやすい状態となりますので、健康管理に注意してください。

・最近１週間の実況と今後２週間先までの平均気温の推移を表示しています。

・２週目の予報は中心の日に前後２日間を加えた５日間の平均（平均気温の５日間平均）です。平均期間は中心の日の下に表示しています。２週目のかなり高い（かなり低い）は、かなり高い（かなり低い）気温となる確率が30％以上のときに表示します。

■６月４日～６月８日の５日間平均気温（画像）

・8日先から12日先まで5日間平均した日平均気温を表示しています。

・かなり高い（かなり低い）は、かなり高い（かなり低い）気温となる確率が30％以上のときに表示します。

■山形は（画像）

※画像は気象庁より

・最近１週間の実況と今後２週間先までの気温の推移を表示しています。

・２週目の予報は中心の日に前後２日間を加えた５日間の平均（最高気温の５日間平均、最低気温の５日間平均、平均気温の５日間平均）です。平均期間を中心の日の下に表示しています。２週目のかなり高い（かなり低い）は、かなり高い（かなり低い）気温となる確率が30％以上のときに表示します。

・グラフに重ねたピンク色又は薄青は気温の予測範囲を表しており、実況の気温がその予測範囲に入る確率はおよそ80％です。

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2688435?display=1