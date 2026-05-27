IVEユジン、引き締まったウエスト＆美肩際立つオフショル姿に熱視線「スタイル抜群」「ラインが綺麗すぎる」
【モデルプレス＝2026/05/27】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が5月25日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのコーディネートを公開し、話題となっている。
【写真】K-POP人気アイドル「ラインが綺麗」ミニ丈オフショルから美ウエスト披露
ユジンは、美しい肩が際立つショート丈のオフショルダートップスに黒いボトムスを合わせ、引き締まったウエストと美しいウエストを披露。そのほか、白いカットソーにグリーンのカットソーを重ね着し、黒いミニスカートを合わせたコーディネートも見せている。
この投稿には「とても美しい」「スタイル抜群」「格好良すぎる」「憧れるスタイルです」「肩のラインが綺麗すぎる」「ウエスト締まってる」「綺麗すぎて見惚れる」「オフショル似合いすぎ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】K-POP人気アイドル「ラインが綺麗」ミニ丈オフショルから美ウエスト披露
◆IVEユジン、オフショルで美肩＆美ウエスト披露
ユジンは、美しい肩が際立つショート丈のオフショルダートップスに黒いボトムスを合わせ、引き締まったウエストと美しいウエストを披露。そのほか、白いカットソーにグリーンのカットソーを重ね着し、黒いミニスカートを合わせたコーディネートも見せている。
◆IVEユジンの投稿に反響
この投稿には「とても美しい」「スタイル抜群」「格好良すぎる」「憧れるスタイルです」「肩のラインが綺麗すぎる」「ウエスト締まってる」「綺麗すぎて見惚れる」「オフショル似合いすぎ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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