アース製薬『ドラクエ』ネタ画像にネット騒然 害虫瞬殺の様子に「御社のザキは成功率高すぎます！」
アース製薬の公式Xが27日に更新され、ゲーム『ドラゴンクエスト』シリーズが発売40周年を迎えたことを記念して、害虫を瞬殺する「ヒャド」「ザキ」のネタ写真を投稿した。
【写真】ヒャド！ザキ！害虫を駆除するアース製薬の『ドラクエ』ネタ投稿
『ドラゴンクエスト』シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが開発・エニックスが販売する初代『ドラゴンクエスト』が1986年に発売されて以降、日本を代表する人気ゲームタイトルの一つとして知られている。
本日は「ドラクエの日」として、各企業がドラクエに絡めたネタ投稿を投稿。その中で、アース製薬は「物理的すぎるって」と自社商品を紹介。害虫を凍らすジェットでは「ヒャドをとなえた！」、ハチに効果がある商品では「ザキをとなえた！」と呪文風に紹介している。
これにネット上では「御社のザキは成功率高すぎます！」「ヒャドはクモ系、ヤスデ系、ゴキブリ系にめちゃくちゃ効果あるからな！」「殺意が強い」などの声が出ている。
【写真】ヒャド！ザキ！害虫を駆除するアース製薬の『ドラクエ』ネタ投稿
『ドラゴンクエスト』シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが開発・エニックスが販売する初代『ドラゴンクエスト』が1986年に発売されて以降、日本を代表する人気ゲームタイトルの一つとして知られている。
これにネット上では「御社のザキは成功率高すぎます！」「ヒャドはクモ系、ヤスデ系、ゴキブリ系にめちゃくちゃ効果あるからな！」「殺意が強い」などの声が出ている。