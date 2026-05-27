浅田真央、指導者としてのやりがいを明かす「子どもができたよう」 昨年8月に指導者に
俳優の木村佳乃、プロフィギュアスケーターの浅田真央が27日、都内で行われたライフスタイルブランド『アルソア』のブランドリニューアル＆新製品発表会にゲストとして参加した。
【写真多数】美しすぎる！美背中あらわなドレスで登場した木村佳乃＆浅田真央
2人はキービジュアルで着用する白い衣装で登場。木村はレイヤーが艶やかな装いで、浅田はノースリーブで美しい肩のラインを見せていた。木村は「アルソアの新しいブランドメッセージの発表の場にご一緒できることとてもうれしく思っております」とにっこり。浅田は「アルソアさんのSyn-Lifeというテーマに触れながら、皆さんと素敵な時間を過ごせたらいいなと思っております」と話した。
トークセッションでは、最近、気づいた新しい一面を明かすことに。浅田は「指導者としてのやりがい」とフリップで発表した。浅田は木下グループと共同で設立した「木下MAOアカデミー」を昨年8月に開校した。「これまでは選手、アイスショーのスケーターとして活動してきたんですけど、去年の8月から指導者として自分もスタートした。自分自身も全て新しい挑戦で、自分自身のことを新しい自分だなと思って日々生活しています」と明かしながら「全国から子どもたちが私のアカデミーに来てくれて、毎日大変な練習を乗り越えている。何より子どもが技をできるようになったり、大会で優勝したり、そういった成果を一緒に感じられるのが何よりの喜びです。今、5歳から9歳の子を教えている。こんなに近くで教えるのは初めての経験。子どもができたような気持ち。子どもたちへ伝える立場になって考えることが増えました」とやりがいを語っていた。
アルソアは来年の創業55周年に先立って、ブランドロゴとブランドメッセージを刷新し、リニューアルする。「あなたの人生と共に歩む。」というメッセージとともにスキンケアシリーズをフルリニューアルし、6月1日から新発売する。
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