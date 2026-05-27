27日11時現在の日経平均株価は前日比613.50円（0.94％）高の6万5609.59円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は662、値下がりは840、変わらずは60。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を324.63円押し上げている。次いで東エレク <8035>が252.42円、ファストリ <9983>が219.64円、信越化 <4063>が69.73円、ＴＤＫ <6762>が41.73円と続く。



マイナス寄与度は286.41円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、イビデン <4062>が47.94円、フジクラ <5803>が41.23円、ファナック <6954>が29円、アステラス <4503>が19.11円と続いている。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は精密機器で、以下、水産・農林、化学、その他製品と続く。値下がり上位には非鉄金属、不動産、情報・通信が並んでいる。



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