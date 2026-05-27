26個入って3980円!? 楽天「アイス福袋」がGODIVA2個入りで神コスパ！最高すぎる中身を全部紹介
アイスの値上がりが続く中、「食べたいけれど、以前のようには気軽に買えない……」と感じる方も多いのではないでしょうか。特に家族の分をまとめ買いすると意外と痛い出費になるうえ、スーパーからの帰り道は「溶けないうちに急いで帰らなきゃ！」と焦ってしまうこともありますよね。
◆26個すべて違う種類！箱を開ければ宝探し気分
そんなお悩みを解決してくれると注目を集めているのが、楽天市場で人気の「アイス福袋」です。たっぷり26個入って価格は3980円（税込）。自宅まで冷凍便で届くため、重たい荷物を持つ手間も、溶けるのを気にして慌てて帰宅する必要もありません。
実際に開封してみると、「ガリガリ君」や「白くま」といった定番アイスから、GODIVAなどのプレミアム系まで入っており、想像を上回る豪華さ！ 今回は、気になるその中身を全品一挙にご紹介します。
中身はランダムですが、26個すべて異なる種類のアイスが入っており、箱を開ける時はまるで宝探しのような「何が入っているか分からないワクワク感」が味わえます。
◆GODIVAが必ず2個入り！
そして最大の魅力は、なんとGODIVAのアイスが必ず2個入っていること！ スーパーやコンビニで決まったものを買うのとはまた違った楽しさがあり、自宅用にはもちろん、贈り物としても喜ばれそうです。
今回入っていたGODIVAのアイスは、「ストロベリー＆ホワイトチョコレート」と「マンゴー＆チョコレート ショコラフォンデュ」の2種類でした。「アイスの福袋」と聞くと定番商品ばかりを想像しがちですが、こうしたプレミアム感のある商品がしっかり入っているのはかなりのお得感があります。
◆ルマンドアイスが複数種類！バリエーションの豊富さに驚き
また、大人気の「ルマンドアイス」が複数種類入っていたことにも驚きました。バリエーションが豊富で、まさに“ルマンド好き歓喜”のラインナップです。
◆普段は選ばない新しいアイスとの出会いも
さらに、マシュマロのような食感が新鮮な「IS'MORE（イズモア）」など、見た目のインパクトが大きな商品も。普段の買い物では自分から選ばないような新しいアイスに出会えるのも、ランダム福袋ならではの醍醐味だと感じました。
◆ガリガリ君・白くまなど定番アイスも充実
もちろん、ガリガリ君や白くま、ホームランバーといった、家族みんなで楽しめる定番アイスもしっかり入っていました。高級系ばかりでなく、こうした気軽に食べられる種類とのバランスも絶妙です。
◆クッキーサンド系も！小腹が空いたときにもピッタリ
キャラメルクッキーサンドやバタークッキーサンドなど、しっかり食べ応えのあるアイスも充実しており、小腹が空いたときのおやつにもピッタリ。
◆パピコ・クーリッシュなど大人向けフレーバーも
また、パピコの“大人の抹茶生チョコラテ”や、クーリッシュのコーヒーなど、ちょっぴり大人な味わいにもテンションが上がります。普段は子どものためにアイスを選ぶことが多いので、とても贅沢な気持ちになりました。
◆MOW PRIMEなどコンビニのちょっと贅沢なアイスまで
ほかにも、北海道ミルクジェラートや瀬戸内レモンのソルベ、MOW PRIMEなど、スーパーでは少し贅沢に感じるアイスまで！ コンビニで見かけると「買おうかな……」とついつい悩むような商品がまとめて入っているのは、福袋ならではの楽しさです。
◆購入前に冷凍庫のスペース確認を！
定番からプレミアム系まで幅広く入っていて、「今日はどれにしよう？」と選ぶ時間まで楽しい今回の「アイス福袋」。特にGODIVA入りの豪華さは、「訳あり福袋」のイメージを覆すほどの満足度でした。
冷凍便でまとめて届くため、暑い日の買い物のストレスを減らしたい人や、たっぷりストックしておきたい人にも最適です。事前に冷凍庫のスペースを空けておく必要はありますが、それ以上に圧倒的なワクワク感を味わえる大満足の内容でした。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
◆26個すべて違う種類！箱を開ければ宝探し気分
そんなお悩みを解決してくれると注目を集めているのが、楽天市場で人気の「アイス福袋」です。たっぷり26個入って価格は3980円（税込）。自宅まで冷凍便で届くため、重たい荷物を持つ手間も、溶けるのを気にして慌てて帰宅する必要もありません。
中身はランダムですが、26個すべて異なる種類のアイスが入っており、箱を開ける時はまるで宝探しのような「何が入っているか分からないワクワク感」が味わえます。
◆GODIVAが必ず2個入り！
そして最大の魅力は、なんとGODIVAのアイスが必ず2個入っていること！ スーパーやコンビニで決まったものを買うのとはまた違った楽しさがあり、自宅用にはもちろん、贈り物としても喜ばれそうです。
今回入っていたGODIVAのアイスは、「ストロベリー＆ホワイトチョコレート」と「マンゴー＆チョコレート ショコラフォンデュ」の2種類でした。「アイスの福袋」と聞くと定番商品ばかりを想像しがちですが、こうしたプレミアム感のある商品がしっかり入っているのはかなりのお得感があります。
◆ルマンドアイスが複数種類！バリエーションの豊富さに驚き
また、大人気の「ルマンドアイス」が複数種類入っていたことにも驚きました。バリエーションが豊富で、まさに“ルマンド好き歓喜”のラインナップです。
◆普段は選ばない新しいアイスとの出会いも
さらに、マシュマロのような食感が新鮮な「IS'MORE（イズモア）」など、見た目のインパクトが大きな商品も。普段の買い物では自分から選ばないような新しいアイスに出会えるのも、ランダム福袋ならではの醍醐味だと感じました。
◆ガリガリ君・白くまなど定番アイスも充実
もちろん、ガリガリ君や白くま、ホームランバーといった、家族みんなで楽しめる定番アイスもしっかり入っていました。高級系ばかりでなく、こうした気軽に食べられる種類とのバランスも絶妙です。
◆クッキーサンド系も！小腹が空いたときにもピッタリ
キャラメルクッキーサンドやバタークッキーサンドなど、しっかり食べ応えのあるアイスも充実しており、小腹が空いたときのおやつにもピッタリ。
◆パピコ・クーリッシュなど大人向けフレーバーも
また、パピコの“大人の抹茶生チョコラテ”や、クーリッシュのコーヒーなど、ちょっぴり大人な味わいにもテンションが上がります。普段は子どものためにアイスを選ぶことが多いので、とても贅沢な気持ちになりました。
◆MOW PRIMEなどコンビニのちょっと贅沢なアイスまで
ほかにも、北海道ミルクジェラートや瀬戸内レモンのソルベ、MOW PRIMEなど、スーパーでは少し贅沢に感じるアイスまで！ コンビニで見かけると「買おうかな……」とついつい悩むような商品がまとめて入っているのは、福袋ならではの楽しさです。
◆購入前に冷凍庫のスペース確認を！
定番からプレミアム系まで幅広く入っていて、「今日はどれにしよう？」と選ぶ時間まで楽しい今回の「アイス福袋」。特にGODIVA入りの豪華さは、「訳あり福袋」のイメージを覆すほどの満足度でした。
冷凍便でまとめて届くため、暑い日の買い物のストレスを減らしたい人や、たっぷりストックしておきたい人にも最適です。事前に冷凍庫のスペースを空けておく必要はありますが、それ以上に圧倒的なワクワク感を味わえる大満足の内容でした。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama