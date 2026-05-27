かつて、昼下がりに豪快にワインを楽しむ姿が目撃された蓮舫氏。2022年当時、彼女の知名度・人気は圧倒的で、参院選を前にしても泰然と構えていた。しかし──。

【写真を見る】2022年、1本のワインボトルを1時間ほどで空けた飲みっぷりの蓮舫氏

2026年5月15日に行われた立憲民主党の東京都連会長選。参院議員の蓮舫氏が無名の市議に敗れてしまった。その衝撃の余波が収まらないなか、中立であるべき都連事務局の幹部職員が、選挙期間中に地方議員に対し、蓮舫氏への投票を呼びかけていた疑惑も浮上しているのだ。

大手紙政治部記者はこう話す。

「この幹部職員は、今年2月の衆院選東京5区で敗れた元衆院議員、手塚仁雄氏（現在は中道改革連合）の秘書を長く務めていた人物です。都連をこれまで実質的に取り仕切ってきたのは手塚氏で、手塚氏と蓮舫氏は盟友関係にあります。手塚氏が蓮舫氏を会長にして影響力を保持し続けようとしたとも見られている。

ただし都連職員が特定の候補への投票を呼びかけるのは、選挙管理委員会の職員が選挙に肩入れするようなもので、あってはならないことです」

会長選を制したのは武蔵野市議の川名雄児氏で、記者団に対し早速、今回の疑惑について「実際に何が起きたのか、必ず調査する。公平性を保つことは、政党として必ずやらないといけないことだ」と話している。

そもそも、知名度抜群の蓮舫氏が、なぜ川名氏に負けたのか。その背景には、都連内の深刻なガバナンス問題があったようだ。ある元・立憲幹部はこう話す。

「自治体議員からしたら、都連は事実上、同氏が公認権を握っていたも同然だった。

蓮舫氏と手塚氏は高校時代からの遊び仲間だったといわれており、蓮舫氏にとって先輩格の手塚氏は『メンター』のような存在。その蓮舫氏が都連会長になれば、自治体議員からすれば『手塚体制の継続』にほかならない。

川名氏は立憲内でもゴリゴリの『左』の人で、普通に考えたら勝つはずがない。その川名氏が勝ったということは、それだけ都連の自治体議員が『手塚─蓮舫体制』を嫌がったということだ」

都連会長選をめぐる疑惑は、職員による蓮舫氏への投票呼びかけだけではない。会長選の投票権を持つ代議員の登録が締め切られた後、一部の代議員が別の人物に差し替えられた疑惑も浮上しているのだ。

「これが蓮舫氏を有利にするための差し替えだったならば、まさに選挙の公平性、中立性を傷つける行為です。

立憲、中道、公明の3党は地方議員を含めた将来的な合流を目指していますが、まずは疑惑の徹底追及が先決でしょう」（前出・大手紙政治部記者）

民主党政権時代に「2位じゃダメなんですか」で注目を集めた蓮舫氏は、2024年に参院議員の議席を手放してまで東京都知事選に挑むも結果は3位。

「国政選挙はもう考えていない」「（都知事選で）120万を超える人が『蓮舫』と書いてくれた。これで国政に戻ったら渡り鳥みたいだ」と国政復帰を否定しながらも、2025年の参院選であっさり国政復帰した。

今回の都連会長選も2位に終わり、「蓮舫氏が稼げる数字はネットニュースのPVだけ」（野党関係者）との揶揄も聞こえる。

今回の選挙結果でヤケ酒を煽ってはいないのだろうか？

「彼女とは何度も飲んでるけど、酒を飲んでもあんま変わらないよ？ 変な酔い方するとか、そういうのは見たことないし聞いたこともない。彼女、かつてはタバコをかなり吸ってたよね。人に吸ってる姿を見られたくない人だから、蓮舫さんが応援とか来ると、人にみられないところで"タバコタイム"をつくらないといけない。そういうのはあった。

あとは激辛好きか、たしかに、マイタバスコみたいなのを弁当とかにかけているのは見たことがあるよ」（同関係者）

かつての昼下がりのワインは余裕の表れだったのか。ストレスフルな現在は、激辛料理とタバコをたしなみながら、次の戦略を立てているところなのかもしれない。