34歳の美人経営者が、新たな婚活相手として登場した高身長経営者に釘付けになり、スタジオから「絶対タイプじゃん」と声が上がる場面があった。

【映像】美人社長が釘付けになった高身長経営者

5月26日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第5話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

前回、これまで関係を深めていたショウゴ（建築業など3社経営・年収3000万円・31）から“婚約破棄”を言い渡されてしまったあやか。そこで次の婚活相手に会うべく、限られた参加者のプロフィールから、「年収6位・ゴルフを愛する高身長経営者・年齢4番目」のヒロキを選択。「真剣に向き合った時に、年上だったらどう言ってくれるんだろうって」と、年上男性が登場することに期待を寄せた。

翌日、舞台となるペントハウスに現れたヒロキを迎えたあやかは、その姿を見るなり「わ！身長高い！」と目を輝かせる。また、これまでの婚活相手は「ヒゲ」が共通点であり、ヒロキもあごヒゲを生やしていたことから「ヒゲすごく似合ってる」と釘付けで、個人インタビューでは「大人な感じの人だったので、いいかも」と笑顔で語った。

そうした展開に、スタジオからは「好きそう」「絶対タイプじゃん」「姉さん笑顔」と微笑ましく見守る声が上がっていた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）