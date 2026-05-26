セカンドバッカーが、新曲「SOS」のMVを公開した。

本楽曲は、寂しい夜に届く「SOS」をきっかけに始まる、何気ない日常のワンシーンを描いた1曲だという。誰かからの連絡をきっかけに動き出す夜や、誰かとお酒を飲んだり、ラーメンを食べたりする他愛もない時間など、ありふれた日常のひとコマを切り取りながら、その中にある確かな温もりや小さな幸せを描き出した作品になっているとのこと。

MVでは、どこかレトロな雰囲気が漂う中華料理屋を舞台に、まさみ（Dr）が“頑固店主”、こうへい（G, Vo）が“アルバイト”に扮して登場する。そんな店内に客として現れるのは、SNS総フォロワー数170万人を超える2人組YouTuber「一生友子」。メニュー選びに頭を悩ませる彼女が、壁に貼られた「幻の裏メニュー」を見つけて注文した瞬間、セカンドバッカーによる突如とした激しい演奏がスタートする。

作中では、彼女らから繰り出される「愛想」「ダンス」といった、中華料理屋らしからぬさまざまなクセのある注文に対して、2人が必死に対応していくコミカルな姿が描かれており、セカンドバッカーらしいキャッチーな楽曲が融合した見応え抜群の映像に仕上がっているとのことだ。

https://youtu.be/Pvuyg5oegoM

なおセカンドバッカーは、5月20日に2nd EP『あの時こうしておけばよかった』をリリースし、6月からは＜全国ツアー2026『あの時こうしておけばよかった』＞を開催する。さらに、11月14日には自身初となるZeppワンマン公演＜いままでのこと、これからのこと＞の開催も決定している。

◾️EP『あの時こうしておけばよかった』

2026年5月20日（水）リリース

詳細：https://secondbacker.fanpla.jp/news/detail/73925 ・タワーレコード限定盤（CD＋オリジナルタオル）：3,850円（税込）PCCI-0034

・通常盤（CD）：2,200円（税込）PCCI-0035 ▼収録曲

1.SOS

2.喧嘩するほど

3.全部やめてやる

4.大っ嫌い

5.君の帰りを待ってる

6.特別音声番組「あの時こうしておけばよかった」（ボーナストラック）

◾️＜全国ツアー2026『あの時こうしておけばよかった』＞ ▼ワンマンシリーズ

・2026年6月13日（土）千葉LOOK

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月14日（日）越谷EASYGOINGS

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月20日（土）神戸・太陽と虎

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月21日（日）和歌山GATE

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月27日（土）前橋DYVER

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月28日（日）宇都宮HELLO DOLLY

開場16:30/開演17:00 ・2026年7月10日（金）水戸LIGHT HOUSE

開場17:30/開演18:00 ・2026年7月11日（土）F.A.D YOKOHAMA

開場16:30/開演17:00 ・2026年7月19日（日）京都MUSE

開場16:30/開演17:00 ▼対バンシリーズ

・2026年7月20日（月・祝）名古屋CLUB QUATTRO

開場16:00/開演17:00

w/アルステイク ・2026年8月1日（土）梅田Banana Hall

開場16:00/開演17:00

w/リュックと添い寝ごはん ・2026年8月2日（日）代官山UNIT

開場16:00/開演17:00

w/KALMA チケット一般発売：2026年3月19日（木）21:00〜

ワンマンシリーズ：3,900円（税込）※ドリンク代別

対バンシリーズ：4,500円（税込）※ドリンク代別

https://w.pia.jp/t/secondbacker-tour26/

◾️ライブ情報 ▼2026年5月31日（日）大阪 海とのふれあい広場

『OSAKA METROCK 2026』

イベントHP：https://metrock.jp/ ▼2026年7月4日（土）大阪 心斎橋周辺サーキット

『見放題大阪2026』

イベントHP：https://www.mihoudai.jp/about/ ▼2026年7月5日（日）愛知 栄周辺サーキット

『見放題名古屋2026』

イベントHP：https://nagoya.mihoudai.jp/ ▼2026年7月14日（火）福岡 LIVE HOUSE OP’s

『LIVE HOUSE OP’s 5th ANNIVERSARY LIVE』

チケット：https://w.pia.jp/t/op-s-5th ▼2026年8月22日（土）香川 国営讃岐まんのう公園

『MONSTER baSH 2026』

イベントHP：https://www.monsterbash.jp/

◾️レギュラーPodcast情報

番組名：NACK5 NEXT セカンドバッカーの「たまにバズるラジオ」

配信日時：毎週水曜日17:00

パーソナリティー：セカンドバッカー ▼番組概要

あなたを支えるバンド・セカンドバッカーの初冠Podcast番組。

TikTokでバズを巻き起こし続ける2人のゆる〜いやり取りとともに、世間話、曲の話、さらには愛とか恋とかわからないなりに語り合っていきます！ 番組公式タグ「#セカバズ」で感想ポストをお待ちしています。 ▼Info

番組HP：https://www.nack5.co.jp/nack5-next/secondbacker

TikTok：https://www.tiktok.com/@sekabuzz202604

YouTube（再生リスト）：https://youtube.com/playlist?list=PLSRy7rruLDDRqTT3-9LIriU3vUPS20c82&si=75pNxMfx0bpjNKcC