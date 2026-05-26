モデルの前田典子が、5月24日までにInstagramを更新。沖縄県石垣島への夫との「60代シニア旅」での黒ビキニショットを公開し、ファンから歓声があがっている。

前田は《5月の石垣島 お天気に恵まれ プールと海でリゾートを満喫 南国最高―》《60代シニア旅 夫婦旅 主人の65歳のバースデートリップ》などとつづり、自身の黒ビキニ姿のショットや、夫で5月16日に65歳の誕生日を迎えた俳優でモデルの日比野玲とのツーショット、プールで泳ぐ動画などを公開した。

2025年10月に還暦を迎えた前田だが、現役モデルとして活躍中。その変わらぬスタイルの美しさに、コメント欄にはファンから

《本当に還暦とは思えないくらいスタイル良すぎてまぶしいです》

《マエノリさん素敵 何とご主人さんもさすがのナイスボディだこと》

《マエノリさんと同じ10月生まれ還暦ですが その美しさが羨ましすぎます！しかもご主人まで素敵で…》

などと、前田のみならずイケメン夫の日比野を称賛する声も寄せられている。

「大阪府出身の前田さんは、18歳のときに情報番組『エンドレスナイト』（関西テレビ）のオーディションで初代エンドレスギャルズに選ばれ、19歳でモデルデビューしました。1988年、22歳で近畿日本ツーリストの『沖縄キャンペーンガール』に抜擢され、一躍、注目を浴びると『CanCam』『non-no』など、女性ファッション誌のモデルとして大活躍しました。

32歳で日比野さんと結婚、2000年には34歳で長男を出産し、30代は仕事をセーブしながら子育て中心の生活を送っていましたが、40代でモデルとして本格復帰しました。2025年に還暦を迎え、長男はモデルの山口琉として活動しています。5月21日に更新したInstagramでは、《家族で出演しています》と、夫の日比野さんとともに、一家3人でライフスタイル誌『素敵なあの人』7月号に出演したことを報告し、話題となっていました」（芸能担当記者）

モデルとしてのキャリアが40年を超える前田は、2024年8月、本誌「FLASH」のインタビューでこう語っている。

「こんなに長く続けるなんて、始めたころは思っていませんでしたけど、あと10年はポーズを決めていそうですね（笑）。モデルに定年退職はないから、生涯、現役でやっていくのも自分のやる気次第ですね。もう60歳手前のアラカンですが、その世代でないとできない仕事がまだありますし、自然体で自分にできる仕事を続けていき、60歳になったら新しい扉が開くかなと思って、楽しみにしています」

還暦を超えても抜群のスタイルをキープし続ける前田。生涯現役モデルを貫いてほしい。