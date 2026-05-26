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IPO後では遅いかもしれません。SpaceX上場前に個人投資家が準備するべきことを解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が「IPO後では遅いかもしれません。SpaceX上場前に個人投資家が準備するべきことを解説します！」を公開した。動画では、SpaceXの大型上場、Anthropic社が開発した非公開AIの全貌、そして日本の長期金利上昇という直近の経済ニュース3本を取り上げ、個人投資家が取るべき対応を解説している。



最初のトピックは、6月12日にNASDAQ上場が見込まれるSpaceXの動向だ。同社の上場に伴い、NASDAQ100やS&P500は組み入れルールの変更を進めており、早期にこれらの指数へ採用される可能性が高い。これにより、連動するファンドから大量の資金が流入し、一時的な株価上昇が期待できるという。一方で鳥海氏は、SpaceXのP/Sレシオが83倍と非常に割高である点を指摘。「大型IPOイコール長期的に伸びるというわけではない」とし、過去の大型IPOの多くが長期的にS&P500を下回っているデータを示して冷静な判断を求めた。



続いて、Anthropic社が開発したシステム欠陥発見AI「Mythos（ミトス）」を紹介。自律的にバグを見つけ出す能力が極めて高く、悪用された際のリスクから「AI史上初、危険すぎて公開できないAI」として一部の組織に限定提供されている現状を語った。鳥海氏はこの技術の延長として、金融特化型AIが個人のライフプランニングを行う未来を提示し、「AIを活用できる人と、活用できないが故に搾取され続ける人」の2つに分かれると強い危機感を示した。



最後に、日本の長期金利が29年ぶりの高水準となる2.8%に達したニュースを解説。物価上昇の予想から国債が売られ、金利が上がるメカニズムを紐解きつつ、このような局面では債券や金、現金は弱く、株式が最も合理的な資産防衛手段になると説明した。



鳥海氏は、インフレ時代において現金をそのまま眠らせておくことのリスクを強調。視聴者に対し、手元の現金残高や運用方針を改めて見直すよう促すとともに、LINE登録者限定で公開している「資産を2倍にするロードマップ」の動画を案内して締めくくった。