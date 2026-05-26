本日5月26日（火）24時24分放送の日本テレビ系音楽番組「夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」（毎週火曜よる24時24分〜24時54分放送）。

今夜の放送には6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが登場！親しみやすさを武器に世界各国のチャートを席巻する6人。毎年新たなグループが誕生する群雄割拠のK-POPの中で、なぜ彼らは大きな注目を集めるのか？K-POP界に新たな風を巻き起こしているBOYNEXTDOORの魅力に迫る。

◆“自然体”を武器に大躍進！他とは一線を画すBOYNEXTDOOR

2023年、BTSなど世界で活躍するアーティストが数多く所属するHYBE MUSIC GROUPからデビュー。どの世代も楽しめる耳なじみの良いサウンドが脚光を浴び、アルバムは3作連続ミリオンセラーの快挙を達成、アメリカの音楽チャート・Billboardではデビューから5作連続チャートイン。日本でも、昨年の日本レコード大賞で新人賞を受賞したほか、各ストリーミングサービスで上位を席巻するなどZ世代を中心に支持を拡大。なぜ彼らは世界中でファンを引きつけるのか？

トークパートでは、BOYNEXTDOORの6人と共に、彼らとデビュー当時から付き合いのあるラジオDJ・古家正亨も登場。6人の魅力を「これまでにないグループ。サウンド的にも歌詞的にも、親近感というか、身近なものを感じる」と解説する古家に、6人は「優しいですね、やっぱり古家さん！」「もっと頑張ります！」と古家の手を握って大喜び。元気いっぱいの6人に、MC畑芽育も「ほぼ部活ですよね」と笑顔を見せる。

そんな無邪気な少年らしさを見せるBOYNEXTDOORの武器こそ、これまでのK-POPでは見られなかった“自然体”。メンバー最年長のSUNGHOも「『隣の家の少年たち』というグループ名のように、自然体でいること、自由であること。僕たちの本来の姿を自信を持って見せたい」と話すように、友達のような親近感を与える彼らは老若男女、幅広い年齢層のファンも獲得。また、楽曲制作においてもメンバー自ら作詞作曲を手掛ける。等身大の歌詞で多くの若者たちから支持される彼らの楽曲は、どのように作られるのか？「大変だけど面白い」という楽曲制作の裏側を語る。

◆話題の最新曲を初披露！&TEAMからSPメッセージも

BOYNEXTDOORの6人を、デビュー以来間近で見てきた先輩グループ・&TEAMがVTRで登場。グループ同士の親交も深く、一緒に食事に行くこともあるという2組。しかし、ステージ上での表現の仕方は真逆。＆TEAMの代名詞・カルグンムと呼ばれる“超絶シンクロダンス”に対し、BOYNEXTDOORは一人一人の個性が際立つダンスが特徴。これまでのK-POP路線から新たな魅力を開花させたBOYNEXTDOORのダンスや歌詞を、＆TEAMはどう見ているのか？同じステージに立つアーティストならではの目線で語る。

その後もスタジオでは、話題の新曲や今後の目標についてアツいトークを繰り広げる。メンバー最年少のWOONHAKが「面白いエピソードがあります」と、ライブ中の赤面エピソードを告白し、畑が「えぇ!? いいんですかそれ!?」と大笑いするひと幕も。

スタジオライブは、日本のテレビ初披露となる新曲『ddok ddok ddok』を、国内外でさまざまなアーティストのライブビジュアルを手掛けるCGプログラミングアーティスト・Kezzardrixとのスペシャルコラボでお届け。数多くの扉を開けて踏み出した世界を表現したダンスとCGで、6人のアイデンティティーが爆発する。さらに、昨年の各種年間チャートを席巻した『今日だけ I LOVE YOU(Japanese Ver.)』も披露する。