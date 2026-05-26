秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ・SHOW―WAの山本佳志、塩田将己がこのほど、大阪市内でよろず～ニュースのインタビューに応じた。2023年6月に開催された「夢を諦めるな！オーディション」の合格者から誕生。同じオーディションから結成されたMATSURI、昭和歌謡の先輩・純烈に対する思いや、今後の目標について語った。



【写真】熱く語るSHOW-WAの塩田将己と山本佳志

―SHOW―WA＆MATSURIとして2ndシングル「ジューンブライド」を4月29日にリリース。フジテレビ系火９ドラマ「夫婦別姓刑事」主題歌として採用された。



山本「いろんなドラマを見て育ってきた世代なので、めちゃくちゃ嬉しかったですね」



塩田「もう夢のようでした。いい時間帯のドラマですし、曲が始まると『うわっ、自分の声が流れている！』って感じですね」



―今回、SHOW―WA＆MATSURIという形で活動もしますが、MATSURIに対してライバル意識は。



山本「ないですね」



塩田「最初は『ぽかぽか』（フジテレビ系）の企画でデビューを賭けたりとか、ライバルでしたけど。今は一緒に動いたりすることも多いので。逆にSHOW―WA、MATSURIのライバルは、ほかのグループとか、そういう外の方面ですね」



―同じジャンルだと、純烈さんとか。



塩田「最初は純烈さんと被るかと思ったんですけど、まったく被らないですね。ジャンルは昭和歌謡ですけど、純烈さんはもっとムード歌謡ですし、ファンの層も全然違います。こちらはダンスもありますし、ちょっとアイドル要素も強めなので」



山本「純烈さんにはホント、良くしていただいて。明治座とかでコンサートをやられるときに、見に行ったりするんですけど、MCは面白いし、もう勉強というか、真似させていただくことばかりで。それを一度、（リーダーの）酒井（一圭）さんにお伝えしたことがあって。『すいません、結構真似させてもらっています』と言ったら、『続けたらいい。その続けた先に見えてくるものがあるし、そこで新しいものが生まれたら、俺が真似するから』と。ユーモアがあるなと思いましたね」



塩田「『ぽかぽか』卒業企画の24時間ライブを配信したときに、酒井さんにVTR出演していただいたんです。サプライズで応援していただいたんですけど、その前日に『頑張れー』とDMをくれました」



―ライバルでもあり、偉大な先輩。



山本「そうですね。一緒に力を合わせて昭和歌謡を盛り上げていこう言ってもらえるので、僕たちも力になれるよう頑張りますって感じです」



―メンバーでもめることは。



塩田「『俺はこう思うよ』みたいな意見交換はもちろんあるんですけど、『ふざけるな！』みたいのはないです」



山本「大きいケンカはないですね。誰かが押したら、誰かが引いたりと、押したり、引いたりがちゃんとできるので」



塩田「それぞれ良さがあるので。自分が持ってないものがあるというリスペクトを持っていれば、そういうケンカにはならないと思います」



―グループ、個人として今後の目標は。



塩田「グループとしては、まず10月1日に日本武道館で単独ライブがあるんですけど、初めての挑戦になるので、その夢を叶える準備をして達成すること」



山本「満員で成功させるというのは、ひとつの大きな目標ですね。あとは紅白歌合戦」



塩田「個人としては昭和歌謡ポップスのジャンルの中で、この歌を歌わせたらコイツだみたいな存在、昭和歌謡ポップス界隈の歌うまになりたいです。あと、正座ができないので、できるように」



山本「１曲を通してひとりで歌えるぐらいの歌唱力を身につけたいですね。声が特徴的だと言われることが多いので、自分の武器になるように頑張っていきたいです。先日、３年半ぶりに舞台に出させていただきましたし、いろんなことに挑戦したいと思います」



◆山本佳志（やまもと・けいし）1988年6月21日生まれ、37歳。奈良県出身。SHOW―WAのメンバーで通称・まさきち。通称・けーしー。元タレントの運転手から役者に転向。特技は英語。奈良市観光大使。



◆塩田将己（しおた・まさき）1992年1月19日生まれ、34歳。東京都出身。SHOW―WAのメンバーで通称・まさきち。一般企業のサラリーマンからオーディションに応募。UFOを3回見たことがある。



◆SHOW―WA＆MATSURI 秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ。3000人以上の応募が集まった「夢をあきらめるな！オーディション」から誕生。SHOW―WAは寺田真二郎、山本佳志、向山毅、塩田将己、青山隼、井筒雄太の6人。2024年9月に「君の王子様」でメジャーデビュー。MATSURIは渡辺真、松岡卓弥、柳田優樹、鈴木渉、小野寺翼、橋爪健二の6人。2025年1月に「アヴァンチュール中目黒」でメジャーデビュー。それぞれのグループには、元歌手のほか、元Ｊリーガー、料理研究家、元看護士、元清掃作業員など異色の経歴を持つメンバーも。2025年6月にSHOW―WA & MATSURIの1stシングル「僕らの口笛」をリリース。SHOW―WA & MATSURIとして2025年第67回日本レコード大賞新人賞を受賞。



（よろず～ニュース・中江 寿）