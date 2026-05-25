【ベルクスの最新チラシ】スパゲッティ、カレールーが106円！日替わりセールは見逃せない《5月29日まで》

東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。

最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

チラシの売り出し期間は、2026年5月23日から29日までです。

29日はお肉がお買い得

ベルクスといえば、日替わりセール。25日以降の注目商品を紹介します。

25日（月）の目玉は、ニップン「オーマイスパゲッティ 1.5mm／1.7mm」（各106円）。オーマイのパスタソース「ミートソース」「ナポリタンソース」「ガーリックトマト」「明太子カルボナーラ」（各139円）とあわせて楽しんで。

26日（火）は、丸美屋の「麻婆豆腐の素 中辛／甘口／辛口／鶏白湯味」、「麻婆茄子の素 あっさりみそ味／こってりみそ味」（各150円）が目玉。先着200人、1家族あわせて3点限りです。

27日（水）は、エスビーの「おいしさギューッととけ込むカレー 甘口／中辛／辛口」（各106円）がお買い得。1家族あわせて2点限りです。

28日（木）の目玉は、茨城県産などのキャベツ（160円）。先着200人、1家族1個限りです。

29日（金）は「肉の日」ということで、お肉に注目。たとえば、国産の若鶏モモ肉（超メガ盛り・4枚入以上）は100gあたり106円、国産の牛肉肩ロース鉄板焼用は100gあたり430円です。

今週もお得な商品が目白押しのベルクス。近くに店舗がある人はチェックしてみて。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）