フリーアナウンサーの新井恵理那さんが5月24日、自身のインスタグラムを更新。第一種普通自動車免許を取得したことを報告しました。

【写真を見る】【 新井恵理那 】普通免許の取得を報告 さっそく初運転に “ビクビク”する父親からのLINEに「いくつになっても子は子」





新井さんは「おかげさまで、第一種普通自動車免許を取得しました〜‼︎ やったーっっっ」と喜びをあらわにしました。









続けて、「実は数年前に、わたし名義で車を購入して保有していたのに、免許は持っていないというチグハグな状態で…（家族が運転して使っていました。笑）」と明かしました。









免許取得後はさっそく初運転に挑戦。同乗した母親の方が緊張していたといい、父親からはLINEで「お、、おめでとう、、 あせらずゆっくり 安全第一でね」とビクビクした様子の返信が届いたことも紹介し、自身について「もういい歳なのに、いくつになっても子は子なのでしょうね」とほほえましいエピソードを綴っています。









投稿の締めくくりには「"安全運転" この4文字をいつも心に留めて、これからドライブを楽しんでいきたいと思います♪」とコメントしました。









この投稿に、「免許取得、おめでとうございます」「お写真写りが綺麗です」「免許証の写真ってなかなか上手く撮れないけど、綺麗！いーなー」「これでお迎えや買い物に活用できますね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】