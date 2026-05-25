【ファミマ×ハインツ】累計220万食突破の人気コラボ第2弾、大盛ナポリタンから濃厚グラタンまで全6種
【モデルプレス＝2026/05/25】ファミリーマートでは、洋風ソースブランド・ハインツとのコラボレーション商品6種類が、2026年5月26日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売される。
【写真】ファミマ×「ハインツ」ラインアップ
2025年4月に実施され、累計販売数220万食を突破するヒットを記録したファミリーマートとハインツのコラボレーション。今回の第2弾では、定番のデミグラスソースやトマトケチャップに加え、新たに「ホワイトソース」を使用したメニューが初登場。半世紀以上にわたり日本の洋食文化を牽引してきたハインツとのコラボがパワーアップして帰って来る。
ラインアップは、ガッツリめの主食系から小腹が空いたときのお供まで、幅広いニーズに応える全6種類。ハインツのデミグラスソースを使用した「濃厚黒デミソースの鉄板焼ハンバーグ弁当」や「濃厚黒デミソースで食べる とろとろたまごのオムライス」は、濃厚なソースの味わいが際立つ贅沢な仕上がり。また、昔ながらの喫茶店を彷彿とさせる「特製ソースの大盛ナポリタン」は、ハインツのトマトケチャップならではの酸味と甘味が絶妙で、最後まで食べ飽きない仕立てだ。
そして注目のホワイトソースを使ったメニューは、なめらかでクリーミーな「ミートボールのクリームスープ」と、チーズソースを加えて濃厚さを増した「チキンとマカロニのクリームグラタン」の2種。さらに、第1弾でも登場した「トルティーヤドッグ」は、ジューシーなソーセージにケチャップを増量して合わせ、数量限定で再登場する。（modelpress編集部）
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◆累計220万食のヒット、待望の第2弾は「ホワイトソース」も仲間入り
2025年4月に実施され、累計販売数220万食を突破するヒットを記録したファミリーマートとハインツのコラボレーション。今回の第2弾では、定番のデミグラスソースやトマトケチャップに加え、新たに「ホワイトソース」を使用したメニューが初登場。半世紀以上にわたり日本の洋食文化を牽引してきたハインツとのコラボがパワーアップして帰って来る。
◆喫茶店風ナポリタンからハンバーグ弁当まで
ラインアップは、ガッツリめの主食系から小腹が空いたときのお供まで、幅広いニーズに応える全6種類。ハインツのデミグラスソースを使用した「濃厚黒デミソースの鉄板焼ハンバーグ弁当」や「濃厚黒デミソースで食べる とろとろたまごのオムライス」は、濃厚なソースの味わいが際立つ贅沢な仕上がり。また、昔ながらの喫茶店を彷彿とさせる「特製ソースの大盛ナポリタン」は、ハインツのトマトケチャップならではの酸味と甘味が絶妙で、最後まで食べ飽きない仕立てだ。
そして注目のホワイトソースを使ったメニューは、なめらかでクリーミーな「ミートボールのクリームスープ」と、チーズソースを加えて濃厚さを増した「チキンとマカロニのクリームグラタン」の2種。さらに、第1弾でも登場した「トルティーヤドッグ」は、ジューシーなソーセージにケチャップを増量して合わせ、数量限定で再登場する。（modelpress編集部）
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