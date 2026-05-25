ポルシェと学ぶ特別な夏休み

LEARN with Porsche｜旅を通して学ぶプログラム（写真は過去に実施された時の様子）

2021年からスタートした「LEARN with Porsche」は、社会のリアルな現場に触れながら、自ら問いを立て、学びを深める探究型教育プログラム。LEARNは、Learn Enthusiastically（熱心に学び）、Actively（積極的に）、Realistically and Naturally（現実的かつ自然に）の頭文字から名づけられた。

プログラムは「旅を通して学ぶプログラム」と「ものづくりプログラム」の2つの構成で開催。情報機器を使わず経験や体験、人との関わりを通して答えを導き出すようなカリキュラムを用意し、今年も5日間の体験合宿を企画。また、どちらのプログラムにおいても、あらかじめ用意された正解にたどり着くことが目的ではなく、試行錯誤のなかで自ら考え、選び、進む力を育むことを重視している。

一般公募は全国の中高生が対象で、そのなかから書類選考と面談を実施したうえで10名のスカラーシップ生を選抜。どちらのプログラムも、参加費・旅費・宿泊費はスカラーシップとして運営事務局が規定に従い負担する。各プログラムの概要は以下のとおり。

LEARN with Porsche｜旅を通して学ぶプログラム（写真は過去に実施された時の様子）

旅を通して学ぶプログラム

●テーマ：「流れに気づく旅」

物の流れ、人の流れ、時の流れ。私たちの周囲ではさまざまなものが動き続けているが、それを十分に捉えられているとは限らない。本プログラムでは、日本各地を移動しながら、自分の目で見て、耳で聞き、感じ、考える体験を重ねていく。思いどおりにいかない経験のなかで、これまで見えていなかったものに気づき、社会の見え方が変わるきっかけとなるだろう。このプログラムは、あえて詳細な計画を示すことなく展開される。それこそが、自分たちが点と点を結びつけるチャンスを生む。

●実施期間：2026年8月23日（日）～8月27日（木）

●募集対象／人数：中学生、高校生／10名程度

●実施場所：日本各地を移動しながら実施

●募集期間：2026年5月1日（金）～2026年6月28日（日）17:00まで

●詳細および募集要項URL：https://learn-project.com/pj2026summer-program/

LEARN with Porsche｜ものづくりプログラム（写真は過去に実施された時の様子）

ものづくりプログラム

●テーマ：「現場で学ぶ ―― マニュアルがない中で、どう修理するか？」

過去3年間にわたるレストアを通じて、1960年代のポルシェトラクターは実際の作業に使える状態へと近づいてきた。本年度は、このトラクターを牧場へ運び込み作業する。そのためには、トラクター本体だけでなく、PTO（外部駆動軸）に接続する作業機の修理・メンテナンスが必要となる。しかし現場には、マニュアルがない、あるいは使えない状況が存在する。本プログラムでは、観察し、考え、試し、失敗し、やり直すプロセスを通して、「どうすれば動くか」を自ら見つけていく。必要なのは知識だけでなく、観察力、思考力、試行力、そして粘り強さだ。

●実施期間：2026年7月27日（月）～7月31日（金）

●募集対象／人数：高校生・高等専門学校生など／10名程度

●実施場所：北海道十勝地方

●募集期間：2026年5月1日（金）～2026年6月14 日（日）17:00まで

※プログラム期間中には、最新のポルシェ911の同乗試乗も予定。

※専門的な知識・経験がなくても参加可能。

●詳細および募集要項URL： https://learn-project.com/pj2026monozukuri/

