山田涼介主演ドラマ『一次元の挿し木』のヒロイン役が白石聖に決定！大河ドラマ『豊臣兄弟！』出演後初のドラマ出演

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山田涼介主演の読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ『一次元の挿し木』のヒロイン・石見崎唯（いしみざき・ゆい）役に、白石聖の出演が決定した。

■物語の鍵を握る、白石聖が演じる唯の存在に要注目

唯は、主人公・七瀬悠（山田涼介）が所属する研究室の教授・石見崎明彦の姪。やがて悠とともに謎を追い、バディとなっていく重要人物だ。白石は本作が日テレ系GP帯ドラマ初ヒロインとなる。好演で注目された大河ドラマ『豊臣兄弟！』明け、初めてのドラマ出演で、白石がどんな演技を見せるのか、主人公である悠とどのように交わり合っていくのか。物語の鍵を握る、白石演じる唯の存在に要注目だ。

また、放送スタート日は7月5日に決定。暑い夏の始まりとともに幕を開ける、ドラマ『一次元の挿し木』に注目だ。

■『一次元の挿し木』番組概要

大洪水の日、義理の妹・七瀬紫陽を失った七瀬悠。年月が経っても彼は紫陽の死を受け入れられず、“生きている”と信じ続けていた。ある日、恩師・石見崎教授からインド・ループクンド湖で発掘された200年前の人骨のDNA鑑定の依頼を受ける悠。半ば強引に渡された人骨を鑑定すると、驚愕の結果が出る。人骨のDNAが、行方不明の義理の妹・紫陽と100パーセント一致したのだ。DNAの一致、関係者たちの不可解な死、盗まれた人骨、消えた過去の記憶…そのすべてが、一本の線で繋がっていく。悠は、過去と現在を繋ぐ巨大な闇へと踏み込んでいく。

■ヒロイン・石見崎唯役：白石聖コメント

■中山喬詞プロデューサー（読売テレビ）コメント

■番組情報

読売テレビ・日本テレビ系『一次元の挿し木』

07/05（日）放送スタート

毎週日曜22:30～23:25（全10話）

原作：松下龍之介『一次元の挿し木』（宝島社）

出演：山田涼介 白石聖 他

脚本：高田亮 清水匡

監督：城定秀夫 頃安祐良 日高貴士（「高」は、はしごだかが正式表記）

■関連リンク

『一次元の挿し木』番組サイト

https://www.ytv.co.jp/ichijigen_drama/