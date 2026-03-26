衣替え、もっとラクにしたい人へ！【3COINS】収納上手を目指せる「おすすめ便利アイテム」

衣替えのたびに「あれ、どこにしまったかな？」「もっとすっきり収納できればいいのに」と感じることも多いはず。そんなちょっとした不満を解決に導いてくれる収納アイテムが、【3COINS（スリーコインズ）】で手に入ると話題になっています。今回は、衣替えをもっとラクに、そして効率的に進めたい人におすすめのアイテムをご紹介します。値段はどちらも330円（税込）。気になるサイズ感の比較もしているので、ぜひ参考にしてみて。

どれが何の服かわかりやすい衣類カバー

カバーをかけてクローゼットにしまっても、パッと見ただけで中身がすぐに判別できる透明タイプの衣類カバー。上からさっとかぶせるだけで簡単にセットできる手軽さも大きな魅力です。片面は不織布で通気性に優れた設計になっています。

サイズは、丈が95cmと125cmの選べる2タイプ展開。95cmは6枚入りで、ジャケットやセーター、ボトムスの収納にぴったりです。125cmは5枚入りで、丈の長いコートやワンピースなどを収納するのにおすすめ。収納するアイテムにあわせてサイズが選べるのはうれしいポイントです。