映画「国宝」が6月6日からプライムビデオで見放題に「すごく嬉しい」「家でも観れる」

2025年の大ヒット映画「国宝」が、ついにAmazonのサブスクリプションサービス「Prime Video（プライムビデオ）」に登場！

2026年5月20日からデジタル購入配信が始まりました。また、6月6日から見放題独占配信が始まります。

SNSでは「国宝きたー！」「アマプラありがとう！！」「家でも観れるとは幸せだ」「国宝大好きなのでアマプラで見る」「すごく嬉しいです」などと喜びの声が続出しています。

興行収入200億円突破の話題作

主人公である稀代の女形・立花喜久雄を演じた吉沢亮さん、喜久雄の親友そしてライバルとなる歌舞伎名門の御曹司・大垣俊介を演じた横浜流星さん、歌舞伎名門の当主・花井半二郎役の渡辺謙さんをはじめ、豪華キャストが集結した話題作です。

「第49回日本アカデミー賞」で最優秀作品賞、最優秀主演男優賞を含む最多10部門の最優秀賞を獲得。日本国内の観客動員数1415万人、興行収入200億円を突破し、邦画実写映画の歴代興行収入ランキングを22年ぶりに更新するという歴史的快挙を成し遂げました。

原作は、吉田修一さんの小説「国宝」（朝日新聞出版刊）です。映画は25年6月6日に公開されましたが、26年5月20日現在も上映が続いています。6月5日〜11日には上映劇場が増えるそうです。

プライムビデオでのデジタル配信価格は3080円。6月6日以降、プライム会員（月額600円）は無料で楽しめます。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）