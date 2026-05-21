フェアリーケーキフェア×増田 光♡くまちゃんと旅する夏限定コラボ

カップケーキとビスケットの店「フェアリーケーキフェア」が、陶芸家 増田 光さんとコラボレーションした夏フェア『くまちゃんの、すこし長い旅のはじまり』を2026年6月2日（火）より開催♡大きなリュックを背負った“くまちゃん”をモチーフに、ビスケット缶やポーチ、紅茶、限定陶器など、見ても食べても癒されるアイテムが揃います。ゆったり流れる時間を楽しみたくなる、心あたたまる夏のコレクションです。

くまちゃんの旅を描く限定スイーツ

今回のコラボでは、“旅の途中の小さな幸せ”をテーマにした特別なお菓子がラインアップ。中でも注目は『くまちゃんの、旅のはじまりのビスケット缶』です。

価格は2,400円（税込）。マットな質感の缶には、増田 光さん描き下ろしのアクリル画をデザイン。缶の中には全4種・22枚のビスケットがぎっしり詰まっています。

“くまちゃん”の発酵バタービスケット、ディアマンバタービスケット、アールグレイビスケット、チョコチップカカオビスケットと、素材の風味を楽しめる焼き菓子が勢ぞろい♡

サクッとした食感とやさしい甘みで、ティータイムを特別な時間にしてくれます。

また、『くまちゃんの、旅の途中のフックティー』は、ティーバッグ10個入りで2,300円（税込）。カップの縁にくまちゃんが腰掛ける遊び心たっぷりのデザインで、お茶時間をさらに楽しく演出します。

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刺繍雑貨＆限定セットも可愛い♡

雑貨アイテムも見逃せません。

『くまちゃんの、旅のはじまりのビスケット缶と刺繍巾着セット』は4,700円（税込）。

透け感のあるオーガンジー巾着には、旅支度をするくまちゃんを立体感のある刺繍で表現しています。小物入れやポーチとしても使いやすく、ギフトにもぴったり♪

『くまちゃんの、旅のはじまりのドラジェと刺繍ポーチ』は2,500円（税込）。ポーチの中には、幸福を呼ぶお菓子として親しまれるカラフルなドラジェ入り。夏らしい軽やかなデザインが魅力です。

さらにオンライン限定で『くまちゃんの、旅の記録のステッカーセット』も発売。価格は990円（税込）で、全3種×各2枚入り。ノートやスマホに貼れば、いつでも旅気分を楽しめます。

そして注目は、オンライン限定・先着順販売となる『くまちゃんの、すこし長い旅のコンプリートセット』。

価格は33,000円（税込・送料無料）で、限定陶器「テント型の蓋付き皿」に加え、ビスケット缶、刺繍巾着、ドラジェ＆ポーチ、フックティー、ステッカーセットをすべて詰め込んだスペシャル仕様です。

テントの中でくつろぐくまちゃんの姿まで再現された陶器は、コレクション心をくすぐる特別な一品です。

発売日：2026年6月2日（火） ／ コンプリートセット 6月2日（火）20:30～

販売期間：～2026年8月31日（月）予定

販売場所：フェアリーケーキフェア全店

（グランスタ東京店／ルミネ新宿店／渋谷・東急フードショー店／オンラインショップ）

※販売場所の明記が無い商品は、店舗とオンラインショップ両方で発売いたします。

まとめ

フェアリーケーキフェアと増田 光さんによる夏限定フェアは、くまちゃんの旅の物語を感じながら、お菓子と雑貨を楽しめる心あたたまるコレクション♡

眺めるだけでも癒されるアイテムは、自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめです。

忙しい毎日に、くまちゃんと過ごす小さな旅時間を取り入れてみてはいかがでしょうか♪