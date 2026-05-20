Image: ソニー

高画素機にして高速機。そんな夢に片足つっこんでる。

ソニーから新しいミラーレスカメラ「α7R VI」が発表されました。発売日は2026年6月5日、予約開始日は2026年5月19日。市場予想価格は74万円前後。

前モデルからおよそ3年半ぶりのアップデート。かなり、かなーり変わりました。マップカメラさんに詳しい比較表がありますが、センサー、エンジン、バッテリー、RAWフォーマットといったベース部からがっつり進化しています。ソニーの気合を感じるねぇ…！

高画素機は連写が苦手。そう思っていました

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特に強まったのが、連写性能。

前モデル「α7R V」は最高10コマ/秒でしたが、今回は30コマ/秒へと大幅躍進しています。イメージエンジンの進化により読み出し速度が従来比5.6倍に高速化しているので、その影響が強そうです。

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センサーは従来の裏面照射型からフルサイズ積層型へと変わっており、Rの名に相応しい画質の向上も抜かりなし。ちなみに解像度は約6100万画素→約6680万画素へと微増。センサーサイズも微増しましたからね。

動画性能では、手振れ補正に「α7 V」や「α7CII」に採用されていたダイナミックアクティブが追加。4K120pまで撮影できるようになり、動画機としてのポテンシャルも強まったのは嬉しいですね。

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面白いところとして、αシリーズでは初めてイルミネーション付きの背面ボタンが採用されました。夜間、星景撮影時にはかなりありがたい機能となるでしょう。

バッテリーは従来のFZ100よりも容量が1.3倍増えた新型「NP-SA100」が採用されています。

良いんですか、60MP超えの連写とか…

AIではない写真であることを証明するC2PA（撮影証明）にも対応。SNSフォトグラファーにもクライアントワークにも、これからより重要になってくる機能でしょう。

高画素機は連写ができないからじっくり狙って撮影する。その常識が通用するのは前モデルまでで、「α7R VI」ならばカワセミの離水シーンも息を呑む精緻さで描けてしまいます。僕はα7 Vを愛用していますが、とんでもねぇ兄貴分が出てきた気分です…。

Source: ソニー