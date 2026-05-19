この春から上京し、新たなチャレンジに踏み出す若者も多いと思いますが、実際に今の高校生たちはどれくらい「上京してみたい」と思っているのでしょうか。株式会社ワカモノリサーチ（東京都杉並区）が運営する10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト『ワカモノリサーチ』が実施した「令和の現役女子高生・男子高生の『上京願望』」に関する調査によると、男子高校生が約3割だったのに対して、女子高校生では半数以上と大きな差が見られました。



【グラフ】上京をして生活をしてみたいと思う女子高校生はどのくらいいる？

調査は、東京以外に住む現役高校生男女267人を対象として、2026年2月にインターネットで実施されました。



東京以外に住む男子高生に「あなたは上京をして生活をしてみたいですか」と尋ねたところ、「上京してみたい」は34.7％、「上京したくない」は65.3％という結果になりました。



「上京したい理由」としては、「東京に憧れているため」「都会で暮らしたい」「かっこいいイメージがある」「わくわくが待ってそう」といった“都会そのものへの憧れ”が多く聞かれたほか、「田舎っぺ卒業」といった声も見られました。



一方で「上京したくない理由」を見ていくと、「人が多いから」「汚い」「空気が重い」といった意見が目立ち、過去の印象やメディアから受けるイメージの影響がうかがえました。



そのほか、「田舎の方が平和」「東京は観光で行くくらいでいい」「たまに都会行ける方がきっと楽しい」などの意見も見られ、居心地の良さを一番に重視する若者たちにとって「無理してでも東京に住む」という価値観がそもそも少ないのかもしれません。



一方、女子高校生では「上京してみたい」が56.9％、「上京したくない」が43.1％となり、半数以上が上京に対して前向きであることがわかりました。



「上京してみたい理由」として最も多く挙がったのは、「便利そうだし充実してそう」「移動が楽そうだから」といったように、充実した生活環境への期待が大きい様子。



そのほか、「修学旅行で街の凄さに憧れた」「芸能人に会いたいから」「推し活の幅が広がる」「小さい頃からの夢で、絶対に私も東京で暮らすと思っているから」といった意見も多く見られました。



反対に「上京したくない理由」としては、「東京は人が多くて苦手」「満員電車がしんどい」といった「東京＝賑やかで人が多い」という印象が日常生活での大きなストレスになるのではないかという懸念を抱く意見が多く見られました。



また、「物価や地価が高い」「こわい」「治安が悪い印象があるから」というリアルな金銭面への不安や治安に対する不安も理由として挙げられました。



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【出典】

▽ワカモノリサーチ／「上京してみたい高校生」男子より女子の方が圧倒的多いことが判明！