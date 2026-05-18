

女性を発見した嘱託警察犬／ルイくん（5歳）

お手柄です。岡山県倉敷市で行方不明の高齢女性を発見した嘱託警察犬に15日、感謝状が贈られました。

行方不明の女性を発見したのは、嘱託警察犬のゴールデン・レトリバー「ルイ」くん（5歳9カ月）。

指導者の岡 祐一郎さん（64）とともに、倉敷警察署の安原卓志署長から感謝状が贈られました。また、ルイくんには副賞として砂肝、ささみ、牛タンの詰め合わせも贈られました。

5月8日の夜、ルイくんが発見したのは、倉敷市で行方不明になっていた90代の女性。枕カバーを嗅がせて700mほどたどっていったところ、女性が立っているのを発見しました。

18回目の出動で初のお手柄でした。

（指導者／岡 祐一郎さん）

「去年、この子は嘱託警察犬になったんですけど、まだ回数少ない中で、こういう貢献ができて本当にうれしい。帰ってから思いっきりおやついっぱいあげました」

倉敷市や総社市の河川敷で週に4、5回訓練をしているルイくん。今後も、岡さんとともに地道に粘り強く行方不明者の捜索に当たります。

（指導者／岡 祐一郎さん）

「高齢者の行方不明の事案というのが増えてきているので、犬で見つけるというのは、なかなか難しいんですけど、少しでも貢献できるように日頃訓練を頑張っていきたい」