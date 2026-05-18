烏丸哲也氏×金子正男氏、新番組が始動！著名アーティストとの秘話からAI音楽論まで、エンタメの真髄を語り継ぐ
日本ご当地アイドル活性協会は、音楽業界の知る人ぞ知る名コラムを映像化した新番組『烏丸哲也の音楽業界裏話』をスタートする。本番組は、音楽編集者として長年数々のアーティストと対峙してきた烏丸哲也氏が、自身のSNSやコラムで綴ってきた「音楽の現場に流れる真実の物語」を、MC・金子正男氏（地方創生プロデューサー）と共に深掘りしていくトークバラエティ。5月19日（火）20時、初回3話一挙公開という衝撃の幕開けを飾る。
■「文字」から「映像」へ。番組誕生の背景
番組の原点は、烏丸氏が書き溜めてきた膨大な記録にある。音楽メディアの編集長として、また一人の音楽人として、著名アーティストたちと交わした「魂の対話」や、華やかなステージの裏側にある「泥臭くも美しい現実」。それら数万字に及ぶテキストを、動画というフォーマットで再構築（立体化）することで、次世代のクリエイターや音楽ファンへ贈る「生きた教材」を目指す。
■番組ラインナップ：5/19(火) 20:00より順次解禁
現在、番組の熱量を凝縮した予告CMを先行公開中。本リリースに合わせ、5月19日の配信開始と同時に視聴可能となる本編URLを事前公開する。音楽の真髄に触れる「その時」を楽しみにお待ちください。
【5月19日(火) 20:00公開：第1話〜第3話 一挙解禁】
・予告CM（公開中）：https://youtu.be/glHTpuNge6E
※ 番組の世界観を一足早く体感できる。
・第1話【業界のリアル編：対話というライブ】 ：
https://youtu.be/kjMnnU9U6bI
インタビューはレコーディングではなくライブであるべき。予定調和を嫌う烏丸氏が、伝説的アーティストとの邂逅から導き出した「本音を引き出す流儀」を解明する。
・第2話【音のこだわり編：伝説が遺した音の記憶】 ：
https://youtu.be/68Zz0G60sA0
語り継がれるべきギタリストたちの執念。彼らがアンプのつまみ一つ、弦一本に込めた想いを、スペックを超えた「音の正体」として令和の視点で再考察する。
・第3話【AIと才能編：鏡としてのテクノロジー】 ：
https://youtu.be/8vUjLgtTtio
AIは才能を映す鏡となるか。テクノロジーと表現者が共生し、自身の「癖」を客観視することで創作を研ぎ澄ます、混沌とした未来への新解
釈を提示する。
【6月2日(火) 20:00公開】
・第4話【新星発掘編：時代を突き抜ける才能】
注目バンド「No.MEN」を題材に、コンテストの審査基準を徹底解剖。テクニックの先にある、プロの目利きが「ヤバい」と直感する瞬間の正体とは。表現者が今の時代に突き抜けるためのヒントを明かす。
【6月16日(火) 20:00公開】
・第5話【音響考察編：感情を揺さぶる音の正体】
「良い音」の定義は時代とともに変わるのか。スタジオの空気感からデジタル音源まで、制作現場の深淵に触れ、機材のスペックを超えて脳と心に直接作用する「音の生命力」を深掘りする。
【6月30日(火) 20:00公開】
・第6話【次世代融合編：VTuberとフェスの共鳴】
音楽表現の新たな潮流「VTuber」の衝撃と、自身が関わった大型フェスの熱狂を総括。姿形を超えた「魂の共鳴」が生まれるメタバースの最前線と、リアルな場のエネルギー。二つの事象が導く未来を結論づける。
■MCプロフィール
・烏丸 哲也（Tetsuya Karasuma）：音楽業界おじさん。プロギタリストから編集者に転向し、『GiGS』『ヤング・ギター』等の編集長を歴任。2000年よりBARKSをスタートさせ、24年にわたり編集長を務める。30余年のキャリアで築いたレジェンドとの信頼関係は厚く、連載【俺の楽器・私の愛機】は同サイト一番人気のコンテンツとなっている。
▽コラム連載中「烏丸哲也の音楽業界裏話」https://barks.jp/tag/karasumaru/
・金子 正男（Masao Kaneko）： 地方創生プロデューサー。国内・海外と次世代アイドルの育成・支援に尽力。地域資源とアイドル文化を掛け合わせた独自のプロモーション手法に定評がある。日本ご当地アイドル活性協会代表。
■日本ご当地アイドル活性協会
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■「文字」から「映像」へ。番組誕生の背景
番組の原点は、烏丸氏が書き溜めてきた膨大な記録にある。音楽メディアの編集長として、また一人の音楽人として、著名アーティストたちと交わした「魂の対話」や、華やかなステージの裏側にある「泥臭くも美しい現実」。それら数万字に及ぶテキストを、動画というフォーマットで再構築（立体化）することで、次世代のクリエイターや音楽ファンへ贈る「生きた教材」を目指す。
■番組ラインナップ：5/19(火) 20:00より順次解禁
現在、番組の熱量を凝縮した予告CMを先行公開中。本リリースに合わせ、5月19日の配信開始と同時に視聴可能となる本編URLを事前公開する。音楽の真髄に触れる「その時」を楽しみにお待ちください。
【5月19日(火) 20:00公開：第1話〜第3話 一挙解禁】
・予告CM（公開中）：https://youtu.be/glHTpuNge6E
※ 番組の世界観を一足早く体感できる。
・第1話【業界のリアル編：対話というライブ】 ：
https://youtu.be/kjMnnU9U6bI
インタビューはレコーディングではなくライブであるべき。予定調和を嫌う烏丸氏が、伝説的アーティストとの邂逅から導き出した「本音を引き出す流儀」を解明する。
・第2話【音のこだわり編：伝説が遺した音の記憶】 ：
https://youtu.be/68Zz0G60sA0
語り継がれるべきギタリストたちの執念。彼らがアンプのつまみ一つ、弦一本に込めた想いを、スペックを超えた「音の正体」として令和の視点で再考察する。
・第3話【AIと才能編：鏡としてのテクノロジー】 ：
https://youtu.be/8vUjLgtTtio
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【6月16日(火) 20:00公開】
・第5話【音響考察編：感情を揺さぶる音の正体】
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【6月30日(火) 20:00公開】
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■MCプロフィール
・烏丸 哲也（Tetsuya Karasuma）：音楽業界おじさん。プロギタリストから編集者に転向し、『GiGS』『ヤング・ギター』等の編集長を歴任。2000年よりBARKSをスタートさせ、24年にわたり編集長を務める。30余年のキャリアで築いたレジェンドとの信頼関係は厚く、連載【俺の楽器・私の愛機】は同サイト一番人気のコンテンツとなっている。
▽コラム連載中「烏丸哲也の音楽業界裏話」https://barks.jp/tag/karasumaru/
・金子 正男（Masao Kaneko）： 地方創生プロデューサー。国内・海外と次世代アイドルの育成・支援に尽力。地域資源とアイドル文化を掛け合わせた独自のプロモーション手法に定評がある。日本ご当地アイドル活性協会代表。
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