自信を持ちたい日に着てほしい♡【自己肯定感】が高まる「くびれワンピース」特集

自信を持ちたい日には、自分の好きな服を着て思いっきりおしゃれを楽しむべし！そこで今回は、自己肯定感が高まる「くびれワンピース」をご紹介します。コーデに悩まずとも、着るだけで完成するワンピは、一瞬で自信をくれる魔法のアイテムなんだとか♡

ここぞという日に背中を押す！Ray的・おまもり服 なにかに挑戦する、勝負をかける、そんな日。最後に背中を押してくれるのは、ファッションだったりするのかも。そんな“ここぞ”という日のためのアイテムを紹介します！

自信が持てるくびれワンピース 女のコの自己肯定感を上げる最大の要素。それは「私は美しい」と思えること。コーデに悩まずとも、着るだけで完成するワンピはスタイルをキレイに見せるくびれのあるものを選ぼう！

Cordinate 柄×フリルで気分が高まるレディな黒ワンピ ウエスト部分がキレイに見えるだけでなく、顔に近い胸元のフリルで全体が華やぐ。 フリルティアードワンピース 13,200円／dazzlin リボンつきサンダル 13,200円／アルテミス by ダイアナ（アルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店）

Item 【LILY BROWN】クロシェニットワンピース ストンと落ちたシルエットがエレガント。フリルで華やかさも◎。 クロシェニットワンピース 23,980円／LILY BROWN

Item 【rienda】リボンつきアメスリニットワンピース アメスリで女み満点♡ 思わず彼もドキッとすること間違いなし。 リボンつきアメスリニットワンピース 9,900円／rienda（バロックジャパンリミテッド） 撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／三浦理奈（本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海