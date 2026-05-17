「I’ll wing it」の意味は？「私はそれを飛ばすだけだ」ってどんな意味？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「ぶっつけ本番でやる」でした！

「I’ll wing it」は、「ぶっつけ本番でやる」という意味を表すフレーズ。

これから取り組もうという事柄に対して、わざわざ準備しないでも大丈夫というような、自信に満ち溢れているときに使いますよ。

A：「Don’t you have a job interview tomorrow?」

（明日就職面接じゃなかったっけ？） B：「Yeah, I’ll just wing it. I’m pretty confident.」

（そうだよ、ぶっつけ本番で大丈夫、けっこう自信あるんだ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。