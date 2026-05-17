「I’ll wing it」の意味は？「私はそれを飛ばすだけだ」ってどんな意味？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I’ll wing it」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ぶっつけ本番でやる」でした！
「I’ll wing it」は、「ぶっつけ本番でやる」という意味を表すフレーズ。
これから取り組もうという事柄に対して、わざわざ準備しないでも大丈夫というような、自信に満ち溢れているときに使いますよ。
A：「Don’t you have a job interview tomorrow?」
（明日就職面接じゃなかったっけ？）
B：「Yeah, I’ll just wing it. I’m pretty confident.」
（そうだよ、ぶっつけ本番で大丈夫、けっこう自信あるんだ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部