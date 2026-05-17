今季は左肩疲労で出遅れ→今月10日に今季初登板も

【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間17日・アナハイム）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は16日（日本時間17日）、ブレイク・スネル投手が左肘を手術を受けることを発表した。この日の敵地でのエンゼルス戦前に「彼は火曜日（19日、日本時間20日）に手術を受ける」と語った。

スネルは左肘の関節遊離体（通称ネズミ）のため15日間の負傷者リスト（IL）に入っていた。ロバーツ監督は「遊離体を取り除くためのものだ」と説明。ロバーツ監督は「（回復の速さからして）今季中に戻ってくることが間違いなく予想される。復帰時期がはっきりとはわからないが」としたが、「回復はかなり早いはずのため、その点について我々は勇気づけられている」とした。

さらに「MRIやスキャン（画像診断）を見る限りでは、復帰までの感触は良いものだと思っている」と長期離脱回避を強調した。

33歳左腕は今季、左肩の疲労で開幕からIL入りしていたが、今月9日（同10日）の本拠地・ブレーブス戦で復帰。3回5奪三振6安打5失点（自責4）で初黒星を喫していた。

5年総額1億8200万ドル（約289億円）の大型契約で加入した移籍1年目の昨季も左肩の炎症で4か月離脱。11試合登板で5勝4敗、防御率2.35。ポストシーズンでは6登板（5先発）で防御率3.18を記録し、ワールドシリーズ連覇に貢献した。（Full-Count編集部）