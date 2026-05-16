【ゴンチャ】初夏にぴったり″シャインマスカット″のデザートティー、今年も登場新登場のスパークリングティーも要チェック。

ゴンチャは、2026年5月21日から、デザートティー「SHINEシャインマスカット」を期間限定で販売します。

トッピングにシャキシャキ食感のアロエをプラス

シャインマスカットの芳醇な香りと果実の濃厚な甘みを、すっきりとした味わいの阿里山ウーロンが引き立てる、初夏によく合う爽快感のあるデザートティーが今年も登場します。

4年目となる今年は、トッピングに国産シャインマスカットの果汁を使用したぷるぷるのゼリーに、シャキシャキ食感のアロエが加わりました。2つの異なる食感が合わさり、まるで果実そのもののような、ごろっとした果実感を楽しめます。

シャインマスカットの名産地として知られる長野県産シャインマスカット果汁の濃厚な甘みと芳醇な香りを閉じ込めた「シャインマスカットジュレソース」は、ぶどうの果肉を加えることで、さらにジューシーな味わいになっています。

ベースには、フルーツと相性の良い阿里山ウーロンを使用。シャインマスカットの甘さと香りに加え、フルーティーなお茶の風味も贅沢に味わえます。

・SHINEシャインマスカット ミルクティー（ICED／M）

長野県産シャインマスカット果汁のジュレソースに、シャインマスカットのゼリー、シャキシャキ食感のアロエを合わせています。上品な香りと濃厚な甘みを、すっきりとした阿里山ウーロンが引き立てます。

価格は670円。

・SHINEシャインマスカット ティーエード（ICED／M）

阿里山ウーロンにシャインマスカット果汁のジュレソース、シャインマスカットのゼリーとアロエを組み合わせ、シャインマスカットの上品な香りと濃厚な甘みを堪能できるフレッシュな1杯です。

価格は670円。

・SHINEシャインマスカット ジェラッティー（FROZEN／M）

芳醇でみずみずしいシャインマスカットのおいしさをフローズンティーで。阿里山ウーロンにシャインマスカット果汁のジュレソース、シャインマスカットのゼリーとアロエを合わせ、シャリッとなめらかに仕上げています。

価格は700円。

・SHINEシャインマスカット スパークリングティー（ICED／L）

今回が初登場のシャインマスカットのスパークリングティー。シャインマスカット果汁のジュレソースに、シャインマスカット ゼリーとアロエ、阿里山ウーロンを合わせた、シャインマスカットの香りがシュワッと弾ける、爽快な味わいです。

価格は760円。

・シャインマスカット ゼリー

国産シャインマスカットの果汁を使用した、さわやかな甘さとぷるぷるの食感。食べごたえもアップするトッピングです。

価格は100円。

5月18日から商品取り扱い全店でモバイルオーダー先行販売を行うほか、5月14日から「ららぽーと豊洲店」と「秋葉原中央通り店」で先行販売を実施中です。追加トッピングは1つまで可能です。

先行販売など、詳しくはゴンチャ公式サイトの特設ページで確認できます。

一部商品を販売していない店舗があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部