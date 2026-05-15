　日本代表は15日、都内のホテルで記者会見を行い、北中米ワールドカップに出場する日本代表メンバー26人を発表した。DF長友佑都(FC東京)が5大会連続のメンバー入り。直近の試合で負傷したMF三笘薫(ブライトン)、長期離脱中のMF南野拓実(モナコ)とDF町田浩樹(ホッフェンハイム)はメンバーを外れた。

　ロサンゼルス五輪世代から昨年11月初招集のFW後藤啓介(シントトロイデン)、今年3月初招集のFW塩貝健人(ボルシアMG)をサプライズ招集。一方、当落線上と見られたDF菅原由勢(ブレーメン)、FW小川航基(NECナイメヘン)がメンバー入りした一方、FW町野修斗(ボルシアMG)、DF安藤智哉(ザンクト・パウリ)、MF藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)が選外となった。

　日本代表はグループリーグでF組に入り、14日にオランダ、20日にチュニジア、26日にスウェーデンと対戦。チームは今月31日に国立競技場(MUFGスタジアム)で壮行試合アイスランド戦を行った後、メキシコ・モンテレイで事前キャンプを行い、続いてベースキャンプ地のナッシュビルに入る。

　W杯メンバーは以下のとおり

▽GK

早川友基(鹿島)

大迫敬介(広島)

鈴木彩艶(パルマ)

▽DF

長友佑都(FC東京)

谷口彰悟(シントトロイデン)

板倉滉(アヤックス)

渡辺剛(フェイエノールト)

冨安健洋(アヤックス)

伊藤洋輝(バイエルン)

瀬古歩夢(ル・アーブル)

菅原由勢(ブレーメン)

鈴木淳之介(コペンハーゲン)

▽MF/FW

遠藤航(リバプール)

伊東純也(ゲンク)

鎌田大地(クリスタル・パレス)

小川航基(NECナイメヘン)

前田大然(セルティック)

堂安律(フランクフルト)

上田綺世(フェイエノールト)

田中碧(リーズ)

中村敬斗(スタッド・ランス)

佐野海舟(マインツ)

久保建英(ソシエダ)

鈴木唯人(フライブルク)

塩貝健人(ボルフスブルク)

後藤啓介(シントトロイデン)

(取材・文　竹内達也)