北中米W杯日本代表メンバー発表!! 長友選出、塩貝・後藤サプライズ、三笘・南野ら選外
日本代表は15日、都内のホテルで記者会見を行い、北中米ワールドカップに出場する日本代表メンバー26人を発表した。DF長友佑都(FC東京)が5大会連続のメンバー入り。直近の試合で負傷したMF三笘薫(ブライトン)、長期離脱中のMF南野拓実(モナコ)とDF町田浩樹(ホッフェンハイム)はメンバーを外れた。
ロサンゼルス五輪世代から昨年11月初招集のFW後藤啓介(シントトロイデン)、今年3月初招集のFW塩貝健人(ボルシアMG)をサプライズ招集。一方、当落線上と見られたDF菅原由勢(ブレーメン)、FW小川航基(NECナイメヘン)がメンバー入りした一方、FW町野修斗(ボルシアMG)、DF安藤智哉(ザンクト・パウリ)、MF藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)が選外となった。
日本代表はグループリーグでF組に入り、14日にオランダ、20日にチュニジア、26日にスウェーデンと対戦。チームは今月31日に国立競技場(MUFGスタジアム)で壮行試合アイスランド戦を行った後、メキシコ・モンテレイで事前キャンプを行い、続いてベースキャンプ地のナッシュビルに入る。
W杯メンバーは以下のとおり
▽GK
早川友基(鹿島)
大迫敬介(広島)
鈴木彩艶(パルマ)
▽DF
長友佑都(FC東京)
谷口彰悟(シントトロイデン)
板倉滉(アヤックス)
渡辺剛(フェイエノールト)
冨安健洋(アヤックス)
伊藤洋輝(バイエルン)
瀬古歩夢(ル・アーブル)
菅原由勢(ブレーメン)
鈴木淳之介(コペンハーゲン)
▽MF/FW
遠藤航(リバプール)
伊東純也(ゲンク)
鎌田大地(クリスタル・パレス)
小川航基(NECナイメヘン)
前田大然(セルティック)
堂安律(フランクフルト)
上田綺世(フェイエノールト)
田中碧(リーズ)
中村敬斗(スタッド・ランス)
佐野海舟(マインツ)
久保建英(ソシエダ)
鈴木唯人(フライブルク)
塩貝健人(ボルフスブルク)
後藤啓介(シントトロイデン)
(取材・文 竹内達也)
ロサンゼルス五輪世代から昨年11月初招集のFW後藤啓介(シントトロイデン)、今年3月初招集のFW塩貝健人(ボルシアMG)をサプライズ招集。一方、当落線上と見られたDF菅原由勢(ブレーメン)、FW小川航基(NECナイメヘン)がメンバー入りした一方、FW町野修斗(ボルシアMG)、DF安藤智哉(ザンクト・パウリ)、MF藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)が選外となった。
W杯メンバーは以下のとおり
▽GK
早川友基(鹿島)
大迫敬介(広島)
鈴木彩艶(パルマ)
▽DF
長友佑都(FC東京)
谷口彰悟(シントトロイデン)
板倉滉(アヤックス)
渡辺剛(フェイエノールト)
冨安健洋(アヤックス)
伊藤洋輝(バイエルン)
瀬古歩夢(ル・アーブル)
菅原由勢(ブレーメン)
鈴木淳之介(コペンハーゲン)
▽MF/FW
遠藤航(リバプール)
伊東純也(ゲンク)
鎌田大地(クリスタル・パレス)
小川航基(NECナイメヘン)
前田大然(セルティック)
堂安律(フランクフルト)
上田綺世(フェイエノールト)
田中碧(リーズ)
中村敬斗(スタッド・ランス)
佐野海舟(マインツ)
久保建英(ソシエダ)
鈴木唯人(フライブルク)
塩貝健人(ボルフスブルク)
後藤啓介(シントトロイデン)
(取材・文 竹内達也)