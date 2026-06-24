【冒険者応援キャンペーン】 開催期間：7月2日10時～8月26日20時まで 吉野家は、Android/iOS用位置情報RPG「ドラゴンクエストウォーク」との初のコラボレーション「冒険者応援キャンペーン」を7月2日10時より8月26日20時にかけて開催する。 【ドラゴンクエストウォーク×吉野家コラボキャンペーン開催！】 本コラボでは店内限定で「ドラクエウォ