「合わない服がほぼない」 どこへでも行ける「信頼できるジャケット」





きちんと見せる目的で使うのはもちろん、抜け感を出したり、新しさを受け入れたり。本来の役割以上の着方ができるタイプに目をつけて、ジャケット頼みで「これから」をシミュレーション。







型くずれしにくい「角張ったBOX型」 ジャケット



ベージュジャケット／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店） 肩パッドにより輪郭が立体的になり、羽織るだけで体の華奢見せがかなう。かっちりとしたシルエットでも力みすぎないよう、淡いベージュの柔和な色をチョイス。







先を見越してハーフスリーブ

半そでジャケット／MEILLEUR MOMENT（THIRD MAGAZINE） 気温が高い日も暑苦しさなく着られる、ハーフスリーブは１枚持っておいて損なし。シングルですっきりと。







「カーデに近いとろみ素材」

黒ジャケット／ルームエイト ブラック（オットデザイン） ほどよく透け感がある、しなやかなレーヨンポリエステル素材。縦に落ちる風合いにより、フロント部分に美しいドレープが生まれ、ジャケットなのに女っぽい。シャツのようなそで口で、着方のアレンジも簡単。







ドレスアップにも適した黒のオーガンジー

黒オーガンジーシアージャケット／HER. インナー次第でいろんな着方が楽しめる、潔い透け感が特徴。大きめのえりでメリハリがつき、黒い服でまとめても間のびしない。







（ジャケットのプライスなど詳細へ）

≫【全10着と着回し12パターンの実例集へ】 「合わない服がほぼない」 どこへでも行けて何でもできるジャケット