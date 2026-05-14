二塁手の目の前を横切る好守を見せた

■西武 ー ソフトバンク（13日・みずほpaypayドーム）

西武・滝澤夏央内野手がまた魅せた。13日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク戦に「9番・遊撃」でスタメン出場。3回には持ち前の守備範囲の広さで好守を披露。ネット上のファンは「なんでそこいんの？」「別格だわ」と騒然となった。

2-1で迎えた3回、8番の笹川吉康外野手が放った打球は二塁ベース右側へ転がった。二塁手の守備範囲かという高いバウンドのゴロだったが、遊撃の滝澤が軽やかな身のこなしを見せて捕球しそのまま流れるように一塁へ送球した。

テレビ実況も「ここに出てきます！ セカンドキャンバスの右でボールを捕っています！」と驚いた様子。二塁ベース寄りにポジショニングしていたとはいえ、驚異的な守備範囲。これには先発の高橋光成投手も両手を高く上げて驚きの表情だった。

パーソル パ・リーグTV公式YouTubeがこの動画を公開すると、称賛の声が殺到。「スゴすぎる」「小坂に似たものを感じる」「守備範囲バグってて草」「どこにでもいるやん」「ポジションどこやねん」「何という守備」「なんでそこに夏央」「滝澤の守備範囲全然違う」「あれ、今日セカンドだったっけ？」と、22歳の広すぎる守備範囲に困惑する声すら見られた。（Full-Count編集部）