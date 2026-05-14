関西ジュニアの人気アイドルグループAmBitiousの新企画がスタート！ 初回から真弓孟之と山中一輝が信じられない奇跡を巻き起こした。街ロケで声をかけた相手が“まさかの人物”で……!?

【TVer】AmBitious真弓＆山中「新感覚デリシャス！」超人気パン店で初体験

5月8日放送の『news おかえり』（ABCテレビ）にて、新コーナー「行き先はレシートまかせ～AmBitiousの絶品いただきシャス！～」がスタートした。街ゆく人に、財布に眠っているであろうレシートを見せてもらい、その“思い出のレシート”を頼りにお店へ突撃取材を行うロケ企画だ。 初回ロケは、真弓と山中が挑戦。しかし、ロケは開始直後からまさかの苦戦を強いられる。キャッシュレスの影響もあって、レシートをもらわないという人が続出したのだ。気がつけば、まったく収穫がないまま2時間が経過してしまった。

ようやく焼き鳥店「焼き鳥 旬野菜 ながしろ」のレシートを持つ人と出会い、記念すべき最初の行き先が決まったものの、店を訪れるとまだ営業時間前だった。

なんとかアポを取りたい2人は、近くの商店街で店主を知る人がいないか聞き込みを開始。すると、声をかけた女性がまさかの店主の知り合いであることが判明する。店主に電話をつないでくれるという、“仕込みなし”とは思えない奇跡が起こった。

2人がロケ中に起こしたミラクルは、これだけでは終わらなかった。「ながしろ」との約束の時間まで再びレシート探しを続けていると、商店街を抜けたところで真弓が声をかけた2人組から、真弓を指差しながら「同級生のお母ちゃん」という言葉が飛び出したのだ。

「え？ ちょっと待って、同級生の母ちゃん？」と驚きを隠せない真弓。女性が真弓の友人の名前を口にすると、あまりの偶然に真弓だけでなく山中も「ほんまなん!?」と目を丸くした。

真弓の友人の母が持っていたのは、グラングリーン大阪にある「トムキャットベーカリー」のレシート。何枚も出てきたレシートに2人は「これは行かなあかんやろ、俺ら」と即決する。

とはいえ、「トムキャットベーカリー」が入っているのは大型施設のグラングリーン大阪。番組スタッフも「ダメ元でやってみよ」と言ったように、当日の撮影交渉は無謀かと思われた。

それでも、真弓＆山中が施設と店舗双方に事情を説明した結果、まさかの撮影OK！ 「いけました！」と報告した2人に、スタッフも「うそ！マジか！」と驚きの声を上げていた。

なお、“ロケ神様”が降臨したかのようなAmBitiousの初回ロケの全貌は5月8日放送の『news おかえり』（ABCテレビ）内の新コーナー「行き先はレシート任せ～AmBitiousの絶品いただきシャス！～」で紹介された。同コーナーではトムキャットの絶品パンのほか、“秘密の粉”を使った絶品焼き鳥の食レポも見ることができる。

『newsおかえり』で隔週金曜日に放送される「行き先はレシートまかせ～AmBitiousの絶品いただきシャス！～」は最新話をTVerで無料見逃し配信中。ぜひお気に入り登録も！

【TVer】AmBitious・山中が焼き鳥にかけられた“謎の粉”の虜に！ 撮影の合間のかわいすぎる行動

＜紹介したお店情報＞

トムキャットベーカリー 大阪店

電話：06-4300-6635

住所：大阪市北区大深町5-54 「グラングリーン大阪」南館地下1階

営業時間：8:00～21:00

定休日：無休（年末年始は変動あり）

焼き鳥 旬野菜 ながしろ

電話：06-6225-1555

住所：大阪市福島区玉川4丁目15-9 ニューフジ1F

営業時間：17:00～24:00

定休日：不定休