4月23日、iPad向け絵コンテアプリ「DROMI（ドローミ）」のiPhone版がリリースされました。

iPadによる絵コンテ制作体験をiPhoneでも実現

これまでの機能をそのままに、指先で触れるiPhoneの細かい操作にも対応できるようになりました。ショットパネルにイラストを描いたり、ショットの長さを変えたり、音楽を挿入するといったタイムラインの操作も、従来のiPadでの体験に基づいた仕様にしています。 ストーリーボード表示画面では、memo欄にフリックで文字入力ができます。 実は、iPhone対応へのご要望はユーザーの皆さまから多くいただいてきました。今回の対応により、今まで以上に場所にとらわれず作業できるようになったことで、より気軽に絵コンテ制作ができます。

DROMIの開発元、フェンリル株式会社のきつねさん（DROMI開発責任者）と、えみさん（DROMI起案者、デザイナー）にiPhone版リリースの理由などを聞いてみました。

iPhone版をリリースした理由

デバイスの観点で、iPadを保有している人がまだまだ少ないことが背景にあります。イベントで直接お話していると、「iPhoneで使えたらいいのに」との声を想定以上に多くいただきました。

今回のリリースにより、多くの方が持っているiPhoneで、まずは気軽にメモを取るようにアイデアを描いてほしいと考えています。

元々、DROMIをiPadでリリースした背景についてもお伝えします。デジタル化が日常化してきている現代においても、紙の絵コンテはいまだ広く使われています。

紙では、時間や音の表現が難しく、一度紙に書いた絵を映像ソフトに取り込む必要がありました。メモに時間軸をもたせる特性を最大限に引き出せる端末としてたどり着いたのがiPadでした。

パソコンのようにペンタブなどの周辺機器は不要で、iPadに直接書き込めて直感的に操作できるように開発を進めています。頭の中のアイデアをメモすることを想定すると、手書きに特化したiPadを優先して開発していくことが望ましいと考えました。

そんな中、昨年のiPadOS 26アップデートで、マルチウィンドウが発表されたことをきっかけに、iPhone版への展開が身近になりました。

DROMIでは、ユーザーが自由に表示サイズを変更できるマルチウィンドウ機能を意識したコンポーネントとUI（アプリ画面）の調整をはじめました。実はこの頃から、iPhoneの小さな表示エリアへの配置も強く意識してデザインに着手しています。

結果として、iPhoneにも応用できるとの確信につなげることができました。Apple社の端末の特性を熟慮しつつ、DROMIを使ってくださる皆さまのお声を大切にしたいと考えた末に、今回のタイミングでiPhone版をお届けすることができました。

iPhone版の役割は

移動時や出先での作業は、すでに描いた絵コンテをiPhoneで簡単に確認したり、構成のドラフトを検討することが想定されます。絵コンテを描かない方（映像制作のディレクターやクライアントなど）にも、手軽に構成を確認していただきたいと考えています。

DROMIは写真や画像を挿入できるため、これまで以上に手軽にカメラで撮影して取り込みやすくなると考えています。

ダウンロード数の現状は

2026年4月末現在で、iPad版は2万3000ダウンロードを獲得しています。iPhone版の想定ダウンロード数は明確に検討しておりませんが、iPad版の1.5倍ほどのダウンロード数を見込んでいます。

初動ではありますが、iPadによるダウンロードと比較するとiPhoneによるダウンロードのほうが想定を超えるダウンロードをいただいています。今回の発表により、多くの方がDROMIに注目してくださったと感じております。とてもありがたいです。

iPhone版ユーザーからの声

SNS上では、「ロケハン時に手軽に持ち運べそう」とのお声をいただいています。DROMIはアプリ内で写真の取り込みが可能なので、効率よく作業いただけることを期待しています。

また、絵コンテだけでなくちょっとしたメモにも使えそうとのお声も頂戴しております。

DROMIは、ただ1枚のメモとして書き出すのではなく、複数枚をセットにしたメモを動画（MP4）や静止画（PDF）で書き出せることがおすすめです。さまざまな用途で活用いただけると嬉しいです。

一方で、SNS上のお声をみていると、iOS26にアップデートしていなかったり、対応していないiPhoneを持っていたりする方が多くいらっしゃるようでした。中長期的にiPhoneによる活用方法をもっと知っていただきたいと考えています。

今後のアップデート予定は

DROMIは映像クリエイターの皆さまが絵コンテ制作を気軽に、効率よく進めていただけることを大切にしています。引き続き、気軽に使っていただく皆さまのお声を大切に開発を進めてまいります。

音源の複数挿入やデータ共有の改善、海外展開なども視野に入れつつ、制作しやすいアプリを目指したいです。今後については、開発者が考えているアイデアについて、ご意見をいただく場所もご用意しています。（下記リンク参照）

計画ノート

https://www.fenrir-inc.com/jp/dromi/journal/[リンク]

iPhoneでの使い方はまだ想像できていない部分がたくさんあるため、使ってくださる皆さまの声を参考にさせていただきたいです。ぜひ使っているシーンやご要望があればフィードバックをいただけると嬉しいです。

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アプリ概要

アプリ名：DROMI (ドローミ)

価格：無料

操作環境：iPadOS 26.0 以降またはiOS 26.0以降

ダウンロード：https://apps.apple.com/jp/app/dromi/id1666788078[リンク]

iPadのための絵コンテアプリ DROMI コンセプトムービー（YouTube）

https://youtu.be/HVOXzsFG8Qo



※画像提供：フェンリル株式会社

(執筆者: 6PAC)