B.Aの新作アイカラー登場♡琥珀ベージュで叶える洗練アイメイク

ポーラ最高峰ブランド「B.A」から、2026年8月1日に新作アイカラー『B.A 3Dオアシス アイカラー 04 アンバーブーケ』が発売されます。今回登場するのは、琥珀のように柔らかなベージュカラーが魅力の新色。肌になじみながらも、透明感と立体感を引き立てる洗練されたパレットです。B.Aならではのスキンケア発想を活かした処方で、メイクしながらうるおい感のある美しい目もとへ導いてくれます♡

洗練ベージュが生む上品な目もと

B.A 3Dオアシス アイカラー 04 アンバーブーケ

価格：7,700円（税込）

『B.A 3Dオアシス アイカラー 04 アンバーブーケ』は、赤みと黄みの絶妙なバランスにこだわったベージュパレット。

琥珀を思わせる柔らかな発色が特徴で、オフィススタイルから華やかなシーンまで幅広く活躍します。肌なじみが良く、ナチュラルでありながら印象的な目もとを演出。

年齢やファッションを問わず使いやすいカラーなので、毎日のメイクに取り入れやすいのも魅力です。

繊細な艶感がまぶたに自然な奥行きを生み、くすみを感じさせないクリアな印象へ。軽やかで上品なベージュメイクを楽しみたい方にぴったりのカラーです♪

カラー：アンバーブーケ

発売日：2026年8月1日

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B.A独自の“オアシスベース”処方

今回の新色には、B.Aアイゾーン研究から生まれたポーラ独自の“オアシスベース”を採用。

まるで水面のようなみずみずしい艶感を演出しながら、まぶたへぴたっと密着します。凹凸や色ムラを自然に補正し、美しい発色を長時間キープ。

まぶたの動きに寄り添うようになめらかにフィットするため、ヨレにくく快適なつけ心地が続きます。

さらに、美容成分※6を配合しているのもポイント。うるおい感のある艶をまといながら、ハリ感のある印象へ導いてくれるのは、スキンケア発想のB.Aならではです。

※1・※2・※7・※8：メーク効果による

※3：時間や年齢にとらわれず、人の可能性を広げたいというブランドの想い

※4：年齢に応じたお手入れ

※5：顔全体に使用すること

※6：保湿成分

B.Aメークが提案する新しい美しさ

B.Aは1985年の誕生以来、“人の可能性は広がる”というブランドポリシーを掲げてきました。

2025年に誕生したB.A第7世代では、「時間は、存在しない※3。」というメッセージを発信し、自分らしい美しさを追求する生き方を提案しています。

今回の『B.A 3Dオアシス アイカラー 04』も、ただ色を楽しむだけでなく、日中の目もとを美しく魅せる“全域ハリ仕上がり”を目指したアイテム。

メイクをしながらスキンケア感覚で使える、新時代のアイカラーとして注目を集めそうです♡

毎日のメイクを格上げして♡

『B.A 3Dオアシス アイカラー 04 アンバーブーケ』は、透明感・艶・立体感を兼ね備えた、大人のための洗練ベージュパレット。みずみずしい艶感と上品な発色で、いつものアイメイクをワンランク上の印象へ導いてくれます。

全国のポーラショップや百貨店、公式オンラインストアでも販売予定なので、気になる方はぜひチェックしてみてください♡

毎日に寄り添う上質なアイカラーで、新しい自分らしい美しさを楽しんでみてはいかがでしょうか。