【お弁当に◎】大さじ4の油でカリッと仕上がる！頑張らない「春巻き」と「えびフライ」
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短時間でできて、食べ応えのあるおかずを弁当に入れたい！そんな時には”頑張らない揚げもの”を作ってみませんか。今回ご紹介する春巻きとえびフライは、大さじ4杯の少ない油で揚げ焼きにするので、調理時間も短く作れますよ。
■エコ揚げ春巻き
火の通りの心配がなく、彩りのよい具材を巻いて
【材料】(2〜3人分)
・ かにかま…大6本（約120g）
ピザ用チーズ…30g
白菜キムチ…50g〈1cm幅に刻む〉
片栗粉…小さじ1
・さやいんげん…6本
・春巻きの皮…6枚
・ B〈混ぜる〉
小麦粉…大さじ1
水…小さじ2
サラダ油
【作り方】
1. 春巻きの皮1枚をひし形に置く。いんげん1本を半分に折り、中央より少し手前に横長に置き、かにかま1本、Aの1/6量を並べる。
2. 皮の手前、左右を順に内側に折り、手前から巻いてBで留め、巻き終わりを下にする。同様にあと5本作る。
3. フライパンに並べて油大さじ4を回しかけ、中火にかけて6〜7分、途中、約6回上下を返し、側面もこんがりと色づくようにしながら揚げる。
(1人分276kcal／塩分1.8g レシピ考案／近藤幸子)
■エコ揚げえびフライ
ほぼ下ごしらえいらずのむきえびで作ればラクチン！
【材料】(2人分)
・むきえび（大きめのもの）…250g
・A
塩…小さじ1/4
小麦粉…大さじ1と1/2
牛乳…大さじ1
パン粉 サラダ油
【作り方】
1. えびは流水で洗ってしっかりと拭く。ボウルに入れ、Aを順に加えて粉っぽさがなくなるまでもむ。
2. パン粉1/2カップをまぶし、軽く押さえるようにしてしっかりとつける。
3. フライパンに並べて油大さじ4を回しかけ、強めの中火で3〜4分揚げる。上下を返し、約3分こんがりと揚げる。
(1人分（えびのエコフライのみ）312kcal／塩分1.2g レシピ考案／近藤幸子)
※火加減と油の量を守り、レシピの加熱時間を目安に、火元から離れずに調理してください。
※調理道具や弁当箱は清潔なものを使い、ご飯やおかずは必ずさましてからふたをしてください。ふたの上に保冷剤をのせて、できれば保冷バッグに入れて持ち運ぶと安心です。
＊ ＊ ＊
油の使用量が少ないと、揚げものの後片付けもぐっとラクになります。普段のおかずはもちろんお弁当にもピッタリです。
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
レシピ考案／近藤幸子 撮影／広瀬貴子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／singt
文／よしだ