ミスド「もっちゅりん」が待望の復活！初のいちご味含む全3種 第2弾の発売予告も
【モデルプレス＝2026/05/13】ミスタードーナツでは、独特の“もっちゅり食感”が特長の新食感ドーナツ「もっちゅりん」全3種を、6月3日（水）から期間限定で発売。昨年の反響の大きさを鑑み、5月14日（木）からミスドネットオーダーでの予約受付開始、6月3日（水）から店頭販売および予約分の提供を開始する。
【写真】「もっちゅりん」今回はいちごが新登場
昨年ミスタードーナツ55周年を記念して初登場し、またたく間に話題となった「もっちゅりん」。弾力のある食感とやわらかい食感を同時に堪能できる独特の“もっちゅり食感”が特長で、あまりの人気に「買えなかった」という声も多く上がったヒット商品が、待望の復活を果たす。昨年は買い逃したとの声も多かったことから、今回はより多くの人に届くよう、ミスドネットオーダーの事前予約をこれまでよりも早く開始。事前予約開始日は5月14日（木）午前7時〜。
今回のラインアップは、昨年人気を博した「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」に加え、待望の新作「もっちゅりんいちご」が初登場。「もっちゅり」生地にいちごフィリングを詰め、いちごシュガーをトッピング。ホイップクリームといちごフィリングを絞って仕上げた、生地の食感と甘酸っぱい味わいの組み合わせを楽しめる。さらに、今後は第2弾の発売も予定されている。（modelpress編集部）
もっちゅりんきなこ、もっちゅりんみたらし：6月3日（水）〜8月中旬
もっちゅりんいちご：6月3日（水）〜6月下旬
※いずれも順次販売終了予定
ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）
5月14日（木）午前7時〜
※ショップにより予約受付開始日および予約受付開始時間は異なる場合がある
※製造状況等により、ネットオーダーを受け付けていない場合もある
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【写真】「もっちゅりん」今回はいちごが新登場
◆昨年売り切れ続出の反響「もっちゅりん」とは
昨年ミスタードーナツ55周年を記念して初登場し、またたく間に話題となった「もっちゅりん」。弾力のある食感とやわらかい食感を同時に堪能できる独特の“もっちゅり食感”が特長で、あまりの人気に「買えなかった」という声も多く上がったヒット商品が、待望の復活を果たす。昨年は買い逃したとの声も多かったことから、今回はより多くの人に届くよう、ミスドネットオーダーの事前予約をこれまでよりも早く開始。事前予約開始日は5月14日（木）午前7時〜。
◆待望の新作「いちご」が初登場、王道のきなこ＆みたらしも
今回のラインアップは、昨年人気を博した「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」に加え、待望の新作「もっちゅりんいちご」が初登場。「もっちゅり」生地にいちごフィリングを詰め、いちごシュガーをトッピング。ホイップクリームといちごフィリングを絞って仕上げた、生地の食感と甘酸っぱい味わいの組み合わせを楽しめる。さらに、今後は第2弾の発売も予定されている。（modelpress編集部）
■販売期間
もっちゅりんきなこ、もっちゅりんみたらし：6月3日（水）〜8月中旬
もっちゅりんいちご：6月3日（水）〜6月下旬
※いずれも順次販売終了予定
■対象ショップ
ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）
■事前予約開始日
5月14日（木）午前7時〜
※ショップにより予約受付開始日および予約受付開始時間は異なる場合がある
※製造状況等により、ネットオーダーを受け付けていない場合もある
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