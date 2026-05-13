ゴールデンウィークに寄りたい「新東名高速道路のPA・SA」ランキング！ 2位「浜松サービスエリア」、1位は？
家族や友人と過ごす連休のドライブは、移動中の満足度が旅全体の印象を大きく変えるものです。広々とした公園が併設されていたり、ご当地感溢れるお土産が充実していたりと、大人も子どもも心からリラックスできる場所をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年4月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に、高速道路のPA・SAに関するアンケートを実施しました。その中から、ゴールデンウィークに寄りたい「新東名高速道路のPA・SA」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「餃子も食べたいし、何やらピアノを模したような建物（外観）も気になります」（30代女性／三重県）、「浜松サービスエリアは音楽の街らしく、館内に楽器の展示があったり、テーマ性のある作りが面白いです。フードコートも広く、浜松餃子など地元グルメが楽しめる点が魅力です。新東名は走りやすいですが距離が長いので、設備が整ったSAでしっかり休憩したいと思い浜松を選びました。景色も良く、ドライブの途中で気分転換するのに最適な場所です」（40代男性／北海道）、「グルメやお土産が充実している」（40代男性／東京都）といったコメントがありました。
回答者からは「駿河湾の景色が広がり、施設も新しくて飲食店やお土産が充実しているため、休憩以上の満足感が得られると感じたためです」（40代女性／愛知県）、「夜景が楽しめることや海鮮丼などのグルメが充実しているから」（30代男性／新潟県）、「設備が非常に新しく清潔で、駿河湾を見下ろすオーシャンビューが圧巻だからです」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に、高速道路のPA・SAに関するアンケートを実施しました。その中から、ゴールデンウィークに寄りたい「新東名高速道路のPA・SA」ランキングの結果をご紹介します。
2位：浜松サービスエリア（71票）静岡県浜松市にある浜松サービスエリアは、ピアノの鍵盤をモチーフにした外観など「音楽の街・浜松」らしい演出が特徴です。館内には音楽イベントが開催されるスペースもあり、ドライブ中に芸術を感じることができます。浜松餃子の専門店や、地域の名産を活かしたモダンなフードコートも人気を集めています。
回答者からは「餃子も食べたいし、何やらピアノを模したような建物（外観）も気になります」（30代女性／三重県）、「浜松サービスエリアは音楽の街らしく、館内に楽器の展示があったり、テーマ性のある作りが面白いです。フードコートも広く、浜松餃子など地元グルメが楽しめる点が魅力です。新東名は走りやすいですが距離が長いので、設備が整ったSAでしっかり休憩したいと思い浜松を選びました。景色も良く、ドライブの途中で気分転換するのに最適な場所です」（40代男性／北海道）、「グルメやお土産が充実している」（40代男性／東京都）といったコメントがありました。
1位：駿河湾沼津サービスエリア（86票）1位に輝いたのは、静岡県沼津市にある駿河湾沼津サービスエリアです。高台に位置しているため駿河湾の絶景を眼下に望むことができ、特に「NEOPASA駿河湾沼津」として展開される商業施設は非常に豪華。沼津港直送の新鮮な海鮮を楽しめるレストランや、地元の特産品が並ぶマルシェなど、観光要素が極めて高いエリアです。
回答者からは「駿河湾の景色が広がり、施設も新しくて飲食店やお土産が充実しているため、休憩以上の満足感が得られると感じたためです」（40代女性／愛知県）、「夜景が楽しめることや海鮮丼などのグルメが充実しているから」（30代男性／新潟県）、「設備が非常に新しく清潔で、駿河湾を見下ろすオーシャンビューが圧巻だからです」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)