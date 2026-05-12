TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』主題歌情報解禁！
TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』の新規情報が発表され、主題歌情報が解禁となった。
オープニング主題歌は、メロディ・ウェーブ役宮本侑芽とルシアナ・ルトルバーグ役大久保瑠美の「マデュアル↔ハート」、エンディング主題歌は、仲村宗悟の「ハンドメイド」に決定した。
●楽曲情報
オープニング主題歌
「マデュアル↔ハート」
メロディ・ウェーブ(CV. 宮本侑芽) ルシアナ・ルトルバーグ(CV. 大久保瑠美)
作詞：aim 作曲・編曲：瀬名 航(SOVA)
エンディング主題歌
「ハンドメイド」
仲村宗悟
作詞・作曲：仲村宗悟 編曲：村山☆潤
●作品情報
TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』
TOKYO MX、BSフジほかにて2026年7月より放送開始！
＜あらすじ＞
ここは乙女ゲーム「銀の聖女と五つの誓い」の中――やがて魔王が現れ、世界は滅亡の危機に瀕してしまう……。
そんな運命から世界を救うはずのヒロイン（聖女）のメロディは、なぜか能力をすべてメイド業務に捧げ、完全無欠のオールワークスメイドへと変貌を遂げていた！
聖女不在で予測不能になってしまったシナリオは…、世界は…、いったいどうなっちゃうの〜〜！？
【STAFF】
原作：あてきち『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』（TOブックス刊）
原作イラスト：雪子
漫画：螢子
総監督：石平信司
監督：村川直哉
シリーズ構成：根元歳三
キャラクターデザイン：徳川恵梨
サブキャラクターデザイン：小島えり
美術監督：大河内 稔
色彩設計：いわみみか。
撮影監督：岩崎 敦
編集：山岸歩奈実
音響監督：森下広人
音響制作：ダックスプロダクション
音楽：伊藤 賢
音楽プロデューサー：関根陽一、臼倉竜太郎
音楽制作：ランティス
アニメーション制作：EMTスクエアード
オープニング主題歌：メロディ・ウェーブ(CV.宮本侑芽)、ルシアナ・ルトルバーグ(CV.大久保瑠美)「マデュアル↔ハート」
エンディング主題歌：仲村宗悟「ハンドメイド」
【CAST】
メロディ・ウェーブ CV. 宮本侑芽
ルシアナ・ルトルバーグ CV. 大久保瑠美
アンネマリー・ヴィクティリウム CV. 日笠陽子
クリストファー・フォン・テオラス CV. 天粼滉平
＜仲村宗悟 プロフィール＞
Lantis レーベルにてアーティスト活動中の声優・シンガーソングライター。
これまでにシングル 8枚とアルバム2枚、ミニアルバム１枚をリリース。
楽曲の大半を仲村自身が作詞作曲を手掛け、等身大の歌詞とキャッチーなメロディーラインが同世代から多くの共感を呼んでいる。
2026 年7月8日(水)には本作品のエンディング主題歌「ハンドメイド」を収録する9枚目のシングルをリリース！
そして、8月30日(日)には、2MAN LIVE「仲村宗悟 presents X OVER」を開催するなど精力的に活動中。
© あてきち・TOブックス／オールワークスメイド製作委員会
関連リンク
TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』 公式サイト
https://all-works-maid-anime.com/
外部サイト
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