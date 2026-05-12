TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』主題歌情報解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』の新規情報が発表され、主題歌情報が解禁となった。

オープニング主題歌は、メロディ・ウェーブ役宮本侑芽とルシアナ・ルトルバーグ役大久保瑠美の「マデュアル↔ハート」、エンディング主題歌は、仲村宗悟の「ハンドメイド」に決定した。

●楽曲情報

オープニング主題歌

「マデュアル↔ハート」

メロディ・ウェーブ(CV. 宮本侑芽) ルシアナ・ルトルバーグ(CV. 大久保瑠美)

作詞：aim 作曲・編曲：瀬名 航(SOVA)

エンディング主題歌

「ハンドメイド」

仲村宗悟

作詞・作曲：仲村宗悟 編曲：村山☆潤

●作品情報

TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』

TOKYO MX、BSフジほかにて2026年7月より放送開始！

＜あらすじ＞

ここは乙女ゲーム「銀の聖女と五つの誓い」の中――やがて魔王が現れ、世界は滅亡の危機に瀕してしまう……。

そんな運命から世界を救うはずのヒロイン（聖女）のメロディは、なぜか能力をすべてメイド業務に捧げ、完全無欠のオールワークスメイドへと変貌を遂げていた！

聖女不在で予測不能になってしまったシナリオは…、世界は…、いったいどうなっちゃうの〜〜！？

【STAFF】

原作：あてきち『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』（TOブックス刊）

原作イラスト：雪子

漫画：螢子

総監督：石平信司

監督：村川直哉

シリーズ構成：根元歳三

キャラクターデザイン：徳川恵梨

サブキャラクターデザイン：小島えり

美術監督：大河内 稔

色彩設計：いわみみか。

撮影監督：岩崎 敦

編集：山岸歩奈実

音響監督：森下広人

音響制作：ダックスプロダクション

音楽：伊藤 賢

音楽プロデューサー：関根陽一、臼倉竜太郎

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：EMTスクエアード

オープニング主題歌：メロディ・ウェーブ(CV.宮本侑芽)、ルシアナ・ルトルバーグ(CV.大久保瑠美)「マデュアル↔ハート」

エンディング主題歌：仲村宗悟「ハンドメイド」

【CAST】

メロディ・ウェーブ CV. 宮本侑芽

ルシアナ・ルトルバーグ CV. 大久保瑠美

アンネマリー・ヴィクティリウム CV. 日笠陽子

クリストファー・フォン・テオラス CV. 天粼滉平

＜仲村宗悟 プロフィール＞



Lantis レーベルにてアーティスト活動中の声優・シンガーソングライター。

これまでにシングル 8枚とアルバム2枚、ミニアルバム１枚をリリース。

楽曲の大半を仲村自身が作詞作曲を手掛け、等身大の歌詞とキャッチーなメロディーラインが同世代から多くの共感を呼んでいる。

2026 年7月8日(水)には本作品のエンディング主題歌「ハンドメイド」を収録する9枚目のシングルをリリース！

そして、8月30日(日)には、2MAN LIVE「仲村宗悟 presents X OVER」を開催するなど精力的に活動中。

© あてきち・TOブックス／オールワークスメイド製作委員会

関連リンク

TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』 公式サイト

https://all-works-maid-anime.com/