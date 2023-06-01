go!go!vanillasが、新曲「フォーリン」を本日配信リリースした。

本作は、ぶつかり合いながらも手放せない強い想いと、離れようとしながらも惹かれ合ってしまう感情の揺れを、ストレートかつエモーショナルに描いた一曲だという。躍動感あふれるドラムビートに、ホーン＆ピアノのアレンジが鮮やかに絡み合い、70’sソウル／ファンクの世界観にブレイクビーツや現代ポップスの要素を融合させた、祝祭感に溢れたサウンドで鳴らされる楽曲に仕上がったとのことだ。

さらに、MVの予告映像第2弾も公開された。前回公開された第1弾では、怯える牧の前でハートの着ぐるみが斧で壁を破壊するという衝撃的な映像だったが、今回公開された第2弾では、そのハートの着ぐるみとメンバーがじゃれ合う姿が映し出されている。

そして、MVのプレミア公開も決定した。5月14日22時りプレミア公開されるということで、楽しみにお待ちいただきたい。

https://youtu.be/8SAorvgDT5Y

なおgo!go!vanillasは、10月より新ツアー＜go!go!vanillas presents「ぼくらのタイマン上等ツアー＞の開催が決定している。本ツアーは、全国10会場20公演に及ぶツアーで、各会場デイズ公演となっており、1日はgo!go!vanillasワンマンライブ、もう1日はゲストを呼んでの対バンライブになっている。ゲストアーティストは後日解禁されるということで、引き続き続報をチェックしてほしい。

そして、7月には初のアジアツアー＜go!go!vanillas Asia Tour 2026＞の開催も決定している。本ツアーは、7月10日に台湾・THE WALL LIVE HOUSE、7月12日に韓国・YES24 LIVE HALLにて開催される。2025年には韓国にて初のワンマンライブ開催に加え＜Pusan Rock festival＞に出演、2026年3月には台湾＜浮現祭 EMERGE FEST 2026＞に出演する。

◾️＜go!go!vanillas presents「ぼくらのタイマン上等ツアー」＞

特設サイト：https://ggv-livehousetour2627.jp 2026年

10月1日（木）【福岡】Zepp Fukuoka

10月2日（金）【福岡】Zepp Fukuoka w/Guest

10月15日（木）【北海道】Zepp Sapporo

10月16日（金）【北海道】Zepp Sapporo w/Guest

10月21日（水）【神奈川】KT Zepp Yokohama

10月22日（木）【神奈川】KT Zepp Yokohama w/Guest

10月31日（土）【宮城】仙台GIGS

11月1日（日）【宮城】仙台GIGS w/Guest

11月12日（木）【新潟】新潟LOTS w/Guest

11月13日（金）【新潟】新潟LOTS

11月21日（土）【香川】高松festhalle

11月22日（日）【香川】高松festhalle w/Guest

11月28日（土）【広島】BLUE LIVE 広島

11月29日（日）【広島】BLUE LIVE 広島 w/Guest 2027年

1月8日（金）【名古屋】Zepp Nagoya

1月9日（土）【名古屋】Zepp Nagoya w/Guest

1月15日（金）【大阪】Zepp Osaka Bayside

1月16日（土）【大阪】Zepp Osaka Bayside w/Guest

1月29日（金）【東京】Zepp Haneda

1月30日（土）【東京】Zepp Haneda w/Guest ▼チケット情報

6,900円（税込）※ドリンク代別

◾️＜go!go!vanillas Asia Tour 2026＞ ◆台湾公演

日程：2026年7月10日（金）

時間：OPEN 19:00 / START 19:30 ※現地時間

会場：THE WALL LIVE HOUSE ▼チケット情報

スタンディング前売券（VIP）：NT$2,500 ※SOLD OUT

スタンディング前売券（通常）：NT$1,780

当日券 ※通常チケットのみ：NT$2,000

障がい者券：NT$1,000 ＜VIP特典＞

・優先入場

・終演後メンバーとの記念撮影

・直筆サイン入りポストカードをメンバーからお渡し 申し込みURL：https://emergelivehouse2.kktix.cc/events/uhdry ◆韓国公演

日程：2026年7月12日（日）

時間：OPEN 16:00 / START 17:00 ※現地時間

会場：YES24 LIVE HALL ▼チケット情報

VIPスタンディング 154,000₩

VIP指定席 154,000₩

スタンディング 110,000₩

指定席 110,000₩ ＜VIP特典＞

・優先入場

・終演後メンバーとの記念撮影！

・直筆サイン入りポストカードをメンバーからお渡し 申し込みURL：https://lnk.to/ggv_AsiaTour2026Seoul 特設サイト：https://ggv-asiatour2026.jp