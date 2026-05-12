「加工なしの美しさよ」浜辺美波、プライベート旅行ショット公開！「顔小さいて」「無料でいいのですか」
俳優の浜辺美波さんは5月11日、自身のInstagramを更新。プライベート旅行の様子を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】浜辺美波のプライベート旅行ショット
ファンからは「わー！！楽しそう！」「プライベート浜辺美波さん可愛すぎいい」「この世で一番可愛い女」「加工なしの美しさよ」「顔小さいて」「無料でいいのですか」「美波ちゃんと旅行行ける世界線が羨ましすぎる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】浜辺美波のプライベート旅行ショット
「プライベート浜辺美波さん可愛すぎいい」浜辺さんは「あったかい季節になりましたね まだまだ冷え込んでいた時期に親友とプチ旅行してました」と報告し、7枚の写真を投稿。駅のホームで電車を待つ姿、食事をする姿、カラオケを楽しむ姿などを載せており、まるで浜辺さんと旅行をしているかのような気分を味わえます。プライベート感の強いショットの数々です。
過去には海外旅行ショットも過去にもプライベート旅行の様子を投稿している浜辺さん。2025年12月29日には「実は友人とイギリス、パリにも行けました」と、海外旅行での写真を公開しました。プライベートでしか見せないさまざまな表情を見ることができるので、気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)