タレントの小島瑠璃子（32）が11日、千葉県内で行われた「叙々苑カップ芸能人ゴルフチャンピオン決定戦」に参加した。小島は2023年に所属事務所を退所し、芸能活動を休止。昨年2月に夫が急逝し、同年10月に2年半ぶりに活動を再開していた。

この日はホールアウト後、久々の囲み取材に応じ「いろいろなことがありましたが、毎日楽しく過ごしている」と近況を報告した。

今後の活動の軸について問われると「これを軸にしたい活動としては、お茶の良さや茶葉の幅広さというものを、いろいろな方に広くお伝えすることが一番。この軸があって、その周りで、お茶に関するいろいろなことをやっていけたらと思っています」と明るく語った。

1月には東京・赤坂に期間限定でお茶を主役にした店舗「dipitea」をオープン。「人生の転機に心身の不調から救ってくれた、お茶の奥深い世界を届けたい」との思いからお茶の事業に携わることにした。

店舗常設を望む声も多くあったというが、現在常設の予定はないという。「一カ所にとどまるより、私は動けた方がいいのではないかなと思います。いろいろなところに行って、農家さんの話を聞いたり、届けたい方に私が行ってイベントをするような形でお茶を知ってもらいたい」と自身の考えを説明した。

そして「現在も進行しているイベントや活動が控えています。間もなくお知らせできるかと思います」と明かした。

テレビ出演の予定についても語り「ありがたいことにオファーはいただいております。私を必要と言ってくださるところのお仕事には積極的にやらせていただきたい」と語った。

地上波キー局の出演予定について問われると「それは調整もありますので“出るので乞うご期待”とは現状申し上げられないですね。ごめんなさい」と話すにとどめた。