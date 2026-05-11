1960年代アーカイブ発、4色ストーンのツイン新作！ ハリー・ウィンストン「フォーゲット・ミー・ノット」

記事ポイント 1960年代初期のアーカイブスケッチを起源とする「フォーゲット・ミー・ノット」コレクションに新作が登場ツインモチーフのペンダント4種とイヤリング4種、計8アイテムが新たにラインナップピンクサファイア・ルビー・ブルーサファイア・ダイヤモンドの4色のジェムストーンが輝く 1960年代初期のアーカイブスケッチを起源とする「フォーゲット・ミー・ノット」コレクションに新作が登場ツインモチーフのペンダント4種とイヤリング4種、計8アイテムが新たにラインナップピンクサファイア・ルビー・ブルーサファイア・ダイヤモンドの4色のジェムストーンが輝く

野に咲く忘れな草の可憐な姿をまばゆいジュエリーへと昇華させたハリー・ウィンストンの「フォーゲット・ミー・ノット」コレクションに、ツインモチーフの新作ペンダントとイヤリングが加わります。

ラウンド・ブリリアントカットとペアシェイプのジェムストーンだけで花のシルエットを描き出す設計で、ピンクサファイア・ルビー・ブルーサファイア・ダイヤモンドの4色が自然の多様な色彩を映し出します。

このフローラルモチーフのアーカイブスケッチは1960年代初期にまで遡り、ハリー・ウィンストンと自然界との長きにわたる結びつきを今に伝えています。

ハリー・ウィンストン「フォーゲット・ミー・ノット」





コレクション名：フォーゲット・ミー・ノット新作アイテム：ツインペンダント（4種）、ツインイヤリング（4種）使用ストーン：ピンクサファイア、ルビー、ブルーサファイア、ダイヤモンドカット：ラウンド・ブリリアントカット、ペアシェイプ

忘れな草の花びらをふたつ並べたツインモチーフが、ハリー・ウィンストンの「フォーゲット・ミー・ノット」コレクションの最新作として登場します。

余分な地金を排し、ラウンド・ブリリアントカットとペアシェイプのジェムストーンのフォルムそのものだけで花のシルエットを描き出す潔いデザインで、宝石の輝き自体が造形の美しさを担っています。

創始者ハリー・ウィンストンにとって自然は尽きることのない感動の源であり、花びらの優美な曲線や陽光に照らされた花々の煌めきを永遠の輝きへと変えることを追い求めてきています。

今回の新作はそのレガシーを受け継ぎ、記憶とひたむきな愛を象徴するとされる忘れな草のモチーフを、ペンダントとイヤリングの2カテゴリで現代へと展開しています。

フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント





ふたつの花が寄り添うように並んだシルエットのペンダントは、4種のジェムストーンカラーで展開されます。

チェーンから下がるたびに揺れながら繊細な光を放ち、デコルテに自然が見せる花の情景を添えます。





フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント 3,696,000円(税込)





フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント 3,553,000円(税込)





フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント：4,576,000円（税込）フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント：3,696,000円（税込）フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント：3,553,000円（税込）フォーゲット・ミー・ノット・ツインペンダント：3,531,000円（税込）

価格帯は3,531,000円（税込）から4,576,000円（税込）の4バリエーションで、それぞれ異なるジェムストーンの色味が花の表情を変えています。

ピンクサファイアの柔らかな桃色、ルビーの深みある赤、ブルーサファイアの澄んだ青、ダイヤモンドの白い煌めきと、身に着ける人の個性や気分に合わせた選択ができます。

シンプルなネックラインの装いに一点添えるだけで、しなやかな存在感をもたらします。

フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング





ふたつの花が耳元で揺れるイヤリングは、ラウンド・ブリリアントカットとペアシェイプのジェムストーンが花びらを象り、顔まわりに宝石本来の輝きを灯します。

価格は4,411,000円（税込）から5,258,000円（税込）の4バリエーションです。





フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング 4,411,000円(税込)





フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング 4,444,000円(税込)





フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング：5,258,000円（税込）フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング：4,444,000円（税込）フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング：4,433,000円（税込）フォーゲット・ミー・ノット・ツインイヤリング：4,411,000円（税込）

ペンダントと同じく4色のジェムストーンカラーで展開されるイヤリングは、頭を動かすたびにふたつの花が重なり合い、光の角度に応じてさまざまな表情を見せます。

ドレスアップの場面はもちろん、すっきりとしたアップスタイルに合わせることで、耳元の輝きが際立ちます。

同コレクションのペンダントとのセットアップも、洗練された統一感をもたらします。

ハリー・ウィンストンの「フォーゲット・ミー・ノット」コレクションは、1960年代初期のアーカイブスケッチを起源とし、忘れな草の造形美を宝石の輝きへと変換してきた長い歴史を持ちます。

今回登場したツインペンダント4種とツインイヤリング4種は、ピンクサファイア・ルビー・ブルーサファイア・ダイヤモンドそれぞれの色彩で自然の豊かさを表現し、特別な一着を選ぶように自分だけのストーンを選ぶ楽しみを提供しています。

ハリー・ウィンストン「フォーゲット・ミー・ノット」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「フォーゲット・ミー・ノット」コレクションのデザインの原点はいつですか。

A. フローラルモチーフのアーカイブスケッチは1960年代初期にまで遡ります。

忘れな草から着想を得たこのデザインはハリー・ウィンストンのデザイナーと自然界との長きにわたる結びつきを物語るもので、その対話は今日もインスピレーションの源であり続けています。

Q. 今回の新作に使われているジェムストーンのカットの種類は何ですか。

A. ラウンド・ブリリアントカットとペアシェイプの2種類が使用されています。

それぞれのジェムストーンのフォルムそのものが花びらのシルエットを形成する設計で、地金による装飾を加えず宝石の輝きだけで造形を完結させています。

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