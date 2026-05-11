野村宏伸、映画『メイン・テーマ』薬師丸ひろ子の相手役オーディションで一変「人生が変わりました」
音楽プロデューサーの小室哲哉（67）、俳優の野村宏伸（60）が11日、東京・角川シネマ有楽町で行われた映画『天と地と』（1990）の舞台あいさつに登壇した。
【別カット】舞台あいさつに登壇した野村宏伸、小室哲哉、南佳孝
角川映画50周年プロジェクトとして、今月1日から開催中の『角川映画祭』。角川映画の代表作の1本である『天と地と』が35年ぶりに上映された。また、『角川映画音楽祭』が8月9日にBunkamuraオーチャードホールで開催されることも決定し、小室哲哉、野村宏伸に加え、南佳孝（『スローなブギにしてくれ』の主題歌を担当）、マリーン（『キャバレー』の主題歌を担当）、藤井空（ジャズトランペッター、ピアニスト）の参加も発表された。
角川春樹氏が製作を務めた映画『メイン・テーマ』（1984）で主演する薬師丸ひろ子の相手役オーディションに合格し、俳優デビューとなった野村。2万3000人の中からグランプリを勝ち取った。当時を振り返ると「まだ高校3年生の、ずぶの素人。その1日のオーディションで人生が変わりました」としみじみ。全てが初体験だったが「皆さんが優しかった。（監督の）森田（芳光）さんも優しいお兄さんみたいで。映画が好きになりました。あそこで、あまり嫌な思いをしていたら続かなかったかな。薬師丸さんも優しいお姉さんでした」と思い出を口にしていた。
【別カット】舞台あいさつに登壇した野村宏伸、小室哲哉、南佳孝
角川映画50周年プロジェクトとして、今月1日から開催中の『角川映画祭』。角川映画の代表作の1本である『天と地と』が35年ぶりに上映された。また、『角川映画音楽祭』が8月9日にBunkamuraオーチャードホールで開催されることも決定し、小室哲哉、野村宏伸に加え、南佳孝（『スローなブギにしてくれ』の主題歌を担当）、マリーン（『キャバレー』の主題歌を担当）、藤井空（ジャズトランペッター、ピアニスト）の参加も発表された。