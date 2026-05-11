『日テレ』公式Xで、5月10日放送の日本テレビ系『Golden SixTONES』に登場したSnow Manの目黒蓮をはじめとしたゲストとSixTONESの集合ショットが公開。

【写真＆動画】SixTONESが目黒蓮率いる“最強イケメン軍団”を囲んだ集合ショット／『Golden SixTONES』予告

また番組公式Instagramでは、出演者がゲームに挑む予告動画が公開されている。

■和太鼓を叩く目黒を松村北斗が「すごいかっこいいね」と称えるシーンも

今回のゲストは、主演の目黒を筆頭に、高橋文哉、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、小手伸也といった『SAKAMOTO DAYS』の豪華キャスト陣。

公開された写真では、ロングヘアにデニムジャケット＆デニムパンツをあわせてキリッとガッツポーズを見せる目黒を中心に、後列に『SAKAMOTO DAYS』のキャスト陣が並んでいる。番組で進行を務めているオリエンタルラジオの藤森慎吾の姿も。

前列ではSixTONESの6人が、ゲストを立てるように手を差し出しながらしゃがんだり膝をついてポーズ。

投稿には「Snow Man目黒蓮率いる最強イケメン俳優軍団大集結」「目黒とジェシーの高校時代の激レアエピソードも飛び出し大盛り上がり」「激むずゲームで礼儀正しい目黒が先輩・松村北斗を”北斗ぉ！”と一喝！？」という番組の内容も添えられている。

コメント欄には「イケメンだらけでまぶしい」「顔面が強すぎる」「豪華メンバー」などといった声が続々と到着。また松村北斗の水色のポップな柄ものセットアップにも「パジャマみたいで気になる」「ほっくんの衣装がかわいい」などといった注目が集まっている。

さらに番組公式Xには予告動画も公開されており、ロングヘアを結んだ目黒が「みんなで一緒にがんばろう！」と大声で鼓舞するシーンからスタート。超瞬発系脳トレゲーム「そいやそいやゲームNEO」に奮闘する様子が映し出される。

人やモノを覚えるリズム系記憶ゲーム「シューチュートレイン」にチャレンジし、出演者がギュッと固まったところにスモークが長々と焚かれるシーンでは小出の「長い！」という嘆きと共に目黒の苦笑いがアップに。

さらに気合いを入れながら和太鼓を叩く目黒の姿に、松村北斗が「すごいかっこいいね」と目を輝かせる様子も公開されている。

こちらのコメント欄にも「北斗くんのめめへの愛を感じる」「ほっくんもかっこいいよ」「めめほく尊い」「みんなでくっついてるときのめめがかわいい」「スノストの共演は神回」「イケメンだらけで眼福」などといったファンの声が続々と到着している。

■『Golden SixTONES』集合ショット

■『Golden SixTONES』予告