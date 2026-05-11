甲南大10番FW諏訪晃大が山口内定「ここがゴールではなくスタートだと自覚」
レノファ山口FCは11日、甲南大FW諏訪晃大(4年)の2027年1月加入内定を発表した。
諏訪は桐生一高時代に全国大会の出場経験がない一方、主将を務めた3年時のプレミアリーグEASTで8得点を記録して日本高校選抜候補に選出されていた。現在は甲南大で10番を背負っており、昨季は関西学生リーグ1部で3得点4アシストを記録した。
以下、クラブ発表のプロフィールとコメント
●FW諏訪晃大
(すわ・こうた)
■生年月日
2005年2月7日(22歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
178cm/72kg
■経歴
神戸U-12-COSPA FC-桐生一高-甲南大
■コメント
「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、レノファ山口FCという素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。これまでご指導いただいた監督・コーチの皆様、共に切磋琢磨してきたチームメイト、そして何不自由なくサッカーをさせてくれた家族に心より感謝申し上げます」
「ここがゴールではなくスタートだと自覚し、結果で恩返しできるよう、謙虚に努力し続けます。応援してくださる皆様に結果で応えられるよう全力で取り組んでまいりますので、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします」
諏訪は桐生一高時代に全国大会の出場経験がない一方、主将を務めた3年時のプレミアリーグEASTで8得点を記録して日本高校選抜候補に選出されていた。現在は甲南大で10番を背負っており、昨季は関西学生リーグ1部で3得点4アシストを記録した。
以下、クラブ発表のプロフィールとコメント
●FW諏訪晃大
■生年月日
2005年2月7日(22歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
178cm/72kg
■経歴
神戸U-12-COSPA FC-桐生一高-甲南大
■コメント
「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、レノファ山口FCという素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。これまでご指導いただいた監督・コーチの皆様、共に切磋琢磨してきたチームメイト、そして何不自由なくサッカーをさせてくれた家族に心より感謝申し上げます」
「ここがゴールではなくスタートだと自覚し、結果で恩返しできるよう、謙虚に努力し続けます。応援してくださる皆様に結果で応えられるよう全力で取り組んでまいりますので、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします」