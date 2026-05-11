ゴールデンウイークが終わりました。福岡市・天神に「5月病対策」に乗り出した企業があります。

■中村安里記者

「こちらの会社では、5月病対策の一環として昼食が無償で配布されています。社員の皆さんは楽しそうに会話を弾ませています。」

女性向けのキャリアスクールを運営する会社「SHE」は5月8日、「最高の出社体験」と銘打って、社員にランチや、心を落ち着かせる香りの入浴剤をプレゼントしました。





■SHE PRマネージャー・大原光保子さん「連休明けはどうしても、出社や仕事の心のハードルが高くなってしまうので、楽しそう、行きたいと思ってもらえる仕掛けを作りたいと思って企画しました。」社員同士の交流を生み出す狙いもあります。■社員「おいしいものをたくさん食べられて、楽しい日になりました。こうやって、皆さんで一緒に集まって食べられるのが楽しいなと思います。」「すごく楽しいなと思いますし、こういうのがあると出社したくなるなと。ポジションはみんなバラバラですが、お昼に集まれるといろいろな話もできるので楽しいなと思います。」「5月病」を乗り越えて、笑顔で日常を取り戻せるように。迎え入れる企業側でも、社員を支える対策が進んでいます。※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月8日午後5時すぎ放送