グラビアアイドル・溝端葵(25)が、4月27日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号で表紙＆巻頭に登場した。



【写真】テーブルの上にむにゅっと乗せてる！制服姿でも油断できない溝端葵

自身のインスタグラムには、7月17日に発売する1st写真集(集英社)のオフショットなどを掲載。ベッドで横になる姿を披露し「ここ私が泊まってたヴィラのお部屋なの！週プレに載ってるこの衣装のページお気に入り お気に入りショットいっぱいすぎて写真集楽しみすぎる！」とアピールした。



短すぎてハミ出しているTシャツ姿、ビーチやプールでの安定のむにゅっとしたショットなどもたっぷり披露。「ずっと出したかった念願の写真集。撮影地は初めて訪れたスリランカ 初めてのことにもたくさん挑戦してきました。今の私をぎゅっと詰め込んだ一冊です。」とコメントした。



「週プレ」公式サイトではインタビューも掲載。初めての「T」に挑戦していることも明かしている。「現場では皆さんが『すごくいいよ』って言ってくださったんですけど、お尻って自分ではどんなふうに見えているかわからないじゃないですか。でも、仕上がりを見て自分でも『めっちゃきれい』って思いました。」と大満足のバックショットに自信を深めていた。



同号は山崎あみ、瀧山あかね、山田あい、「アニメクラシックス ANISON Fire FES」公式コスプレイヤー「Team クラ・コス」コラボ 変幻自在のヒロインズ!!!の花咲楓香・波崎天結・成瀬いな、神田あいり、琴雛ひな、博多彩葉も登場している。



（よろず～ニュース編集部）